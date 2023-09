BildFunkMV/imago Ernte ’23: Roboter pflückt Erdbeeren (Rövershagen, 26.5.2023)

Die Wildwestmanier bereitet der Brüsseler Bürokratie Unbehagen: Zum Abschluss des G20-Treffens in Indien hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen, angesichts der Gefahren durch KI-Systeme ein globales Beratungsgremium zu gründen, wie das Nachrichtenportal heise.de am 10. September berichtete. Dort solle die EU »gemeinsam mit Partnern« einen weltweit geltenden Regulierungsrahmen entwickeln, so von der Leyen. »Die entscheidende Frage lautet, wie wir eine sich rasant entwickelnde Technologie nutzen« – und wer der Welt dabei seinen Stempel aufdrückt. Die Bundesregierung hegt derweil größere Ambitionen in Sachen künstliche Intelligenz (KI) und setzt auf den staatlichen Verwaltungsapparat. Keine geringere als die Bundesverwaltung soll »Motor der KI-Entwicklung« werden, sagte der IT-Beauftragte der Regierung, Markus Richter, laut Bericht von netzpolitik.org vom 8. September.

Mehrere Ämter entwickelten dem Bericht zufolge bereits sogenannte Chatbots. Das Ziel sei es, die Kommunikation mit der Bevölkerung zu »vereinfachen«. Menschen mit einem Anliegen wird also ein Roboter vorgesetzt, der ein Gespräch mit einer Amtsperson ersetzen soll. Laut netzpolitik.org sollen außerdem mit »prognostischen Abschätzungen« Verwaltungsprozesse besser geplant werden können. »Wir befinden uns hier ja immer noch in der Hypephase mit etwas überzogenen Erwartungen an eine Technologie«, sagte der IT-Sicherheitsexperte Markus Drenger gegenüber dem Portal. Hunderttausende Euro seien mittlerweile für externe Beratung verbrannt worden, ohne dass in der Verwaltung der Aufbau von eigenem Wissen im Fokus stehe. Laut Bundesrechnungshof gebe es kaum eine Behörde mit »eigenen Strategien, Plänen oder Konzepten« für den Einsatz von KI. Aber nicht nur die politisch Verantwortlichen werden umgarnt. Auch Endverbraucher sollen mit dem Etikett KI zu Neuanschaffungen verleitet werden. So gibt es Kaffeemaschinen mit KI, die faktisch aber lediglich über einen Datenspeicher verfügen. Derartige Haushaltsgeräte seien »ein gutes Beispiel für den wilden Marketinghype«, erklärte Meredith Whittaker, Präsidentin der Signal Foundation, am 30. September 2022 gegenüber netzpolitik.org.

Als technisch-wissenschaftlicher Begriff bezeichnet künstliche Intelligenz laut Encyclopedia Britannica digitale Computer oder von solchen kontrollierte Roboter, die Dinge können, die gemeinhin mit intelligenten Lebewesen in Verbindung gebracht werden. Die Bezeichnung werde regelmäßig für Systeme angewandt, die typisch menschliche, intellektuelle Prozesse ausführen: schlussfolgern, Bedeutungen erkennen, verallgemeinern, aus Erfahrungen lernen. Was reale KI-Systeme nicht können, ist, als gleichwertiges Mitglied beispielsweise einer Schiffsbesatzung an einer See­rettungsmission teilzunehmen. Wer diese Vorstellung mit der wissenschaftlich-technischen Realität verwechselt, ist auf dem Holzweg – oder eben anfällig für windige Versprechungen.

Die realen Risiken echter KI-Systeme drehen sich nicht um »humanoide Roboter oder selbstbewusste Maschinen«, sondern um »Scoring, Nudging, Diskriminierung, Ausbeutung/Ausnutzung und die Überwachung von Menschen durch Regierungen und Unternehmen«, warnte die Politikwissenschaftlerin und Analystin Isabella Hermann von der TU Berlin in einem Aufsatz im Fachjournal AI & Society. Sie erinnert daran, dass in ­Science-Fiction-Geschichten Figuren wie der Brückenoffizier namens Data in »Star Trek« oder der Schiffscomputer HAL 9000 in Stanley Kubricks »2001: Odyssey im Weltraum« auftauchen, die einem großen Publikum als Beispiele für künstliche Intelligenz in Erinnerung bleiben. Doch während Data oder HAL ihren eigenen Willen artikulieren, unabhängig von ihrer Programmierung, und der »Star Trek«-Charakter sogar von einem Militärgericht zur Lebensform erklärt wird, sehe die Realität ganz anders aus: Reale KI ist ein System, und jeder, der daran beteiligt ist, wird ein Teil dieses Systems, so Hermann.

Gemeint sind damit vor allem diejenigen, die die institutionellen Rahmenbedingungen für KI-Systeme aufsetzen, sowie jene, die diese überwachen, instandhalten und gegebenenfalls einschreiten. Diesen zutiefst sozialen Charakter außer acht zu lassen, führe der Berliner Analystin zufolge zu »soziotechnologischer Blindheit«. Schließlich folgten KI-Syste­me menschlichen Interessen und seien eingebettet »in soziale Machtstrukturen, die von Menschen errichtet werden«.

Was politisch Verantwortliche und Wirtschaftsvertreter allgemein mit künstlicher Intelligenz meinen, beschränkt sich in der Regel auf Algorithmen zur Mustererkennung. Diese werden mit einer möglichst großen Datenmenge darauf »trainiert«, nach vorgegebenen Kriterien Verbindungen zwischen Daten zu erkennen. Man spricht dabei auch von maschinellem Lernen oder von Deep Learning. Ansätze dazu finden sich schon bei Denkern lange vor der Entwicklung von IT, bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Thomas Bayes und George Boole. Grundlagen wurden auch von dem britischen Informatiker Alan Turing gelegt. Der große Wendepunkt aber kam mit Beginn der Big-Data-Ära.

Mittlerweile sind KI-Anwendungen – und ihre Verheißungen für die Profitmaximierung – eine reale Bedrohung für verschiedene Berufsgruppen geworden. »Als Maschine wird das Arbeitsmittel sofort zum Konkurrenten des Arbeiters selbst«, schreibt Karl Marx im ersten Band von »Das Kapital«. Wenn man sich jetzt nicht wehre, riskiere man, durch Maschinen ersetzt zu werden, sagte Fran Drescher, Vorsitzende der US-Gewerkschaft Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio, laut Deutschlandfunk Kultur vom 22. Juli in einer Streikrede vor dem Metro-Goldwyn-Mayer-Gebäude in Los Angeles. Deren Bosse würden seit dem Durchbruch von Anwendungen wie Chat-GPT überlegen, Autorinnen und Autoren durch solche generativen Sprachmodelle zu ersetzen. Aber nicht nur Autoren sehen sich durch KI in ihrer Existenz bedroht. Von Schauspielerinnen und Models, die durch Avatare ersetzt werden könnten, über Programmiererinnen und Buchhalter bis hin zu Metzgerinnen und Malern reicht das Feld der Berufe, in denen KI in den kommenden Jahren für gravierende Veränderungen sorgen könnten.

Der Ökonom Gregory Daneke warnte in einem Aufsatz im Real-World Economics Review aus dem Jahr 2020 nicht nur vor den katastrophalen Folgen für Lohnabhängige, sondern auch vor den politischen Folgen der KI, gebe diese Technologie dem »gärenden Faschismus« doch noch viel mächtigere Werkzeuge zur Unterwerfung der Gesellschaft an die Hand.