Liberto Urena/REUTERS Gefährliche Art zu reisen: Flüchtende auf Waggons mit Fahrtziel USA am Mittwoch in Aguascalientes

Immer mehr Menschen aus Lateinamerika und der Karibik fliehen vor Arbeitslosigkeit, Armut und Gewalt Richtung Norden. Laut der mexikanischen Eisenbahngesellschaft Grupo Ferroviario Mexicano befinden sich derzeit mehr als 4.300 Geflüchtete auf Waggons von Güterzügen und in Betriebshöfen des Tochterunternehmens Ferromex. Mit den in der Region als »La Bestia« (Die Bestie) bezeichneten Frachtzügen versuchen die Schutzsuchenden in die USA zu gelangen. Am Dienstag stellte das Unternehmen den Betrieb weitgehend ein. Die Gesellschaft begründete den Schritt mit Sicherheitsmaßnahmen, da in den vergangenen Tagen etwa ein halbes Dutzend Personen auf den Zugstrecken zur Grenze tödlich verunglückt oder schwer verletzt worden sei.

Wie die mexikanische Tageszeitung La Jornada am Mittwoch berichtete, hatten Polizisten am Vortag in dem an Texas grenzenden Bundesstaat Coahuila einen Zug mit »blinden Passagieren« gestoppt, die nach eigenen Angaben eine Genehmigung der Regierung für die Reise durch das Land besaßen. Während nach offizieller Darstellung 1.800 Migranten an der Weiterfahrt gehindert wurden, gingen Zeugen und Polizeiquellen nach Angaben der Zeitung von rund 3.000 Betroffenen aus. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador bezeichnete die Entscheidung von Ferromex, die ihn offenbar überrascht hatte, als »seltsam« und »ungewöhnlich«. Er forderte die baldige Wiederaufnahme des Zugverkehrs. Der Staatschef war, einem Bericht des Schweizer Onlineportals Market Screener zufolge, mit der größten Eisenbahngesellschaft des Landes aneinandergeraten, als er im Mai die Enteignung einiger Gleise des Unternehmens für ein staatliches Infrastrukturprojekt beantragt hatte. Am Mittwoch kündigte Ferromex an, dass der Betrieb für einige der 60 am Vortag vorübergehend stillgelegten Züge wiederaufgenommen worden sei.

Die Entscheidung zum Stopp der Güterzüge war auch bei Menschenrechtsgruppen auf Kritik gestoßen. Die Geflohenen reisten trotz aller damit verbundenen Risiken auf diese Weise durch das Land, »weil ihnen keine andere Möglichkeit bleibt«, erklärte das »Dokumentationsnetz der Organisationen zur Verteidigung der Migranten« (Redodem) ebenfalls am Mittwoch. Laut La Jornada kritisiert die NGO, die in ihren Unterkünften Frauen, Kinder und Jugendliche aufnimmt, dass Schutzsuchenden von regulären Transportunternehmen häufig der Verkauf von Fahrkarten verweigert werde, oder sie nützten die Not der Betroffenen aus, indem ihnen hohe Gebühren abverlangt würden. Ihr Recht auf freie Bewegung sei daher eingeschränkt. Deshalb stelle die Aussetzung des Zugverkehrs keine Schutzmaßnahme dar, sondern verschärfe andere Sicherheitsrisiken. Zumal kriminelle Gruppen – oft in Absprache mit Behörden – Kontrollpunkte entlang der Routen errichteten, an denen die Menschen abgesetzt und erpresst würden. Behinderungen des Transits wie das Aussetzen der Züge lieferten die Schutzsuchenden den Menschenhändlern aus, die sie dann unter gefährlichen Bedingungen beförderten.

Zeitgleich mit der Einstellung des Zugverkehrs auf der mexikanischen Seite hatten Einheiten der texanischen Nationalgarde am Dienstag Hunderte Personen, die sich bereits in den USA aufhielten, um dort Asyl zu beantragen, über den Rio Grande nach Mexiko zurückgetrieben. Die formal unabhängigen, aber letztlich dem Verteidigungsministerium unterstellten Milizeinheiten hätten damit »offensichtlich gegen US-Recht verstoßen«, schrieb die texanische Tageszeitung El Paso Times. »Das ist zu einhundert Prozent illegal«, kritisierte auch Adam Isacson, von der US-Menschenrechtsorganisation »Washington Office on Latin America« (WOLA), das Vorgehen der Militärs. »Es handelt sich um Menschen, die auf der anderen Seite der Grenze in Lebensgefahr schweben könnten. Sie zur Rückkehr zu zwingen, insbesondere wenn sie bereits US-Boden betreten haben, verstößt gegen das Flüchtlingsgesetz von 1980«, erklärte er gegenüber der Zeitung. Wie örtliche Medien berichteten, versuchten die Zurückgedrängten später an anderer Stelle erneut den Fluss zu überqueren.