IMAGO/piemags Immer schön sachlich bleiben: General Motors Building Detroit von Albert Kahn (1923)

Als sich Adolf Behne 1926 in einem informellen Lebenslauf den »Lenin der Kunstgeschichte« nannte, war das kokette Selbstironie. Denn der einflussreiche Kunst- und Architekturpublizist, der 1885 in Magdeburg geboren wurde, schrieb zwar seit den frühen 1910er Jahren regelmäßig für Blätter, die eng mit der SPD, der USPD oder der KPD verbunden waren, wie Arbeiter-Jugend, Sozialistische Monatshefte, Freiheit oder Welt am Abend. Und nach dem Promotionsstudium der Kunstgeschichte beziehungsweise Architektur gab er nicht nur an der Humboldt-Akademie Erwachsenenunterricht, sondern auch im Auftrag des Zentralbildungsausschusses der SPD sowie – laut einer Quelle – der Marxistischen Arbeiterschule. Allerdings hielt Behne, der am 22. August vor 75 Jahren in Berlin starb, von der Politik im engeren Sinne Abstand. Da konnte es eine Dissertation von 2005 schon als biographischen Erkenntnisgewinn verbuchen, eine Parteimitgliedschaft – in der USPD – nachgewiesen zu haben.

Durchaus folgerichtig sind in Behnes zahlreichen Publikationen Kunst und Architektur zwar stets auf Gesellschaft und Politik bezogen, doch werden die Akzente neu gesetzt und die Begriffe verschieben sich. In den Jahren des Ersten Weltkrieges ist Behne der berühmten Sturm-Galerie verbunden und propagiert im einflussreichen Büchlein »Zur neuen Kunst« (1915) einen alle Disziplinen übergreifenden Expressionismus, eine »neue Blüte des Idealismus«. Ein idealistischer Nachhall zieht sich denn auch durch viele spätere Veröffentlichungen. Das Bekenntnis zum Sozialismus ist indes nach dem Krieg zunächst mit der Beschwörung eines an gotische Dome und indische Tempel anknüpfenden, alle Kunstgattungen einschließenden Bauvorhabens assoziiert. An ihm soll sich die Schöpferkraft des Volkes entzünden, wobei der Architekt »das zusammenfassende Bewusstsein der vielen« abgebe und die Formen fast von selbst entstünden.

Solche Schwärmerei kennt man von vielen Mitgliedern des Arbeitsrats für Kunst, dessen Geschäftsführer und prägender Kopf Behne 1919 ist, aber auch vom frühen Bauhaus, zu dessen Impulsgebern er als zeitweise enger Mitstreiter von Walter Gropius ebenfalls gehört. Ausgearbeitet findet sich die Vision eines Gesamtkunstwerks, für das der Begriff freilich nur unter Vorbehalten akzeptiert wird, jedoch vor allem in »Die Wiederkehr der Kunst« (1919). In dem schillernden Buch zeichnet sich zwischen allerlei Mystizismus auch ein theoretisches Grundproblem vieler zeitgenössischer linker Ideen zur Kultur ab: Einerseits wird erkannt, dass das herbeigesehnte, revolutionäre künstlerische Aufblühen bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfordert – hier noch verstanden als »europäische Geistesrevolution«, die eine mythische, aber keineswegs partikulare »Volkseinheit« wiederherstellen soll. Andererseits wird der Kunst attestiert, sie könne zur Entstehung eben dieser Bedingungen »wesentlich beitragen«. Dabei setzt der Autor alle Hoffnungen auf die »Masse der Besitzlosen«, deren kreative Erzeugnisse er unverblümt »Kitsch« nennt, worin er aber – etwa mit Blick auf farbenfroh geschmückte Gartenlauben – den letzten Rest einer wieder fruchtbar zu machenden »Volkskunst« erkennen mag.

Je größer die Anforderungen werden, die die marxistische Linke nun an die Kunst stellt, desto mehr Skepsis klingt wiederum (mit gutem Grund) aus Behnes Aufsätzen in den Zwischenkriegsjahren. So wird sein gelegentliches Reklamieren einer Autonomie der Kunst verständlich, obwohl er letztere weiterhin an Gesellschaft und Politik bindet. »Das Politische« verortet er 1929 »in dem spezifischen Bereich der Kunst: in den Beziehungen zwischen Farben und Formen, um einmal das Bild als einfachstes Beispiel zu nehmen«. Zwei Jahre später räumt er in mehreren Texten ein, dass »Kunst als Waffe« zu gebrauchen sei – weshalb er wiederum erst recht die Anerkennung der Ästhetik einfordert, weil nur sie lehre: »Wie hält man die Waffe Kunst scharf?«

Im selben Jahr vermerkt Behne, dass »sich in der Kunst ein Klassenkampf« abspiele, »am sichtbarsten natürlich in der Architektur«, und zwar zwischen »Form und Zweck. Form ist das Interesse des Herrschenden. Form beschäftigt den Beherrschten«, wobei gelte: »Je reicher die Form, um so schwieriger und mühseliger die Arbeit.« »Sachlichkeit« wolle dagegen »in der klaren Gestalt (nicht mehr Form) dem Allgemeininteresse dienen«. Dann wird nüchtern das Problem benannt, das unter den herrschenden Verhältnissen diese »Gesinnung« hemmt: »Sachlichkeit (…) kann zur Vollendung erst in einer klassenlosen Gesellschaft kommen.« Entsprechend halbherzig klingt die logische Volte, mit der Behne sich wie viele gleichgesinnte Mitstreiter in jener Zeit behelfen muss, wenn er in dem faszinierenden Aufsatz kurzerhand der Alltagspraxis – in diesem Fall schlichten Alltagsgegenständen – eine revolutionäre Wirkung unterstellt: »Das Interesse des Untergebenen ist der Zweck. (…) und wenn auch das zweckhafte Gerät seinen Nutzen, seinen Profit immer (…) den Besitzern zuweist, tritt es doch mehr und mehr auf die Seite des Dienenden, wechselt langsam die Front.«

Für den in jenen Jahren besonders geschätzten Begriff der Sachlichkeit findet sich indes in »Neues Wohnen – Neues Bauen« (1927) die schönste, zart marxistisch gefärbte Definition: »Sachlichkeit bedeutet ganz einfach die auf die Sache eingestellte Lösung«, schreibt Behne und fährt fort: »Jede Sache ist Knüpfpunkt, Kreuzpunkt in den Beziehungen zwischen Mensch und Mensch. Wer also die Sache wirklich erfasst und gestaltet, fasst und gestaltet nicht nur den einzelnen Menschen und seine Wünsche, sondern fasst und gestaltet das Wichtigste von allem: die Beziehungen zwischen den Menschen.« Freilich beschreibt er gleich zu Beginn des Buches das reale Hemmnis, das ihn auch auf den folgenden Seiten mitunter zu idealistischem Hoffen nötigt: »Wie könnte denn die Schaffung wirklich guter Wohnungen in Stadt und Land für das Volk – was doch die eigentliche letzte Aufgabe alles Bauens ist – befriedigend gelöst werden, ohne die Probleme des Bodenbesitzes anzurühren, womit wir aber schon mitten im politischen Kampfe sind!«