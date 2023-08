Boris Roessler/dpa Junger Mann aus Afghanistan in Hand- und Fußfesseln, den Polizisten zur Abschiebung zum Flughafen Frankfurt am Main bringen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verteidigte am Wochenende ihre Pläne zur leichteren Ausweisung von Großfamilien. Der Rheinischen Post vom Samstag sagte sie: »Wir müssen den Kampf gegen organisierte Kriminalität konsequent führen. Clankriminalität ist ein Teil davon.« Dazu gehöre die schnellere Ausweisung von Kriminellen ohne deutschen Pass. Sie behauptete zugleich: »Es geht dabei um kriminelles Handeln, nicht um Verwandtschaftsverhältnisse. Der Familienname sagt nichts darüber, ob jemand kriminell ist.« In dem am 3. August veröffentlichten Diskussionspapier ihres Ministeriums für eine Novelle des Aufenthaltsgesetzes heißt es laut Süddeutscher Zeitung jedoch: »Angehörige von Gemeinschaften der organisierten Kriminalität« sollen »unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung« ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Das wäre nach Auffassung zahlreicher Juristen verfassungswidrig.

Faesers Parteifreundin Iris Spranger, SPD-Innensenatorin von Berlin, eilte der in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin wahlkämpfenden Ministerin am Wochenende dennoch zur Hilfe. In einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung zum »Lagebild Clankriminalität Berlin 2022« erklärte Spranger, »eine tatsächliche Beweislastumkehr, wie zum Beispiel im Kampf gegen die Mafia in Italien«, würde »unseren Kampf gegen das Phänomen Clankriminalität noch stärken«. Dann müsse zum Beispiel ein Tatverdächtiger, der über keine Einkünfte und kein Vermögen verfüge, aber Immobilien erworben habe, nachweisen, woher die dafür genutzten Gelder stammen. Das werde sie als Vorsitzende der Innenministerkonferenz mit ihren Kollegen erörtern. Eine positive Rückmeldung aus dem Bundesinnenministerium kam im Tagesspiegel am Sonntag. Dort erklärte ein Sprecher Faesers, das Ministerium wolle den Vorschlag aus Berlin prüfen. Das werde vor dem Hintergrund der eigenen Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität geschehen.

Die Bundesländer ordnen weniger als 0,6 Prozent aller aufgenommenen Straftaten der »Clankriminalität« zu, in Berlin sind es 0,2 Prozent.