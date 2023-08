Michael Bonvalot Bis hier hin und nicht weiter: Erfolgreicher Einsatz von Nazigegnern am Sonnabend in Wien

Die Möglichkeiten der extremen Rechten in Österreich, um Anhänger auf die Straße zu bringen, dürften ihren Zenit überschritten haben. Nach wochenlanger Organisation und Mobilisierung über die Landesgrenzen hinweg kamen am Wochenende nur rund 300 Personen zu einer Kundgebung in der Bundeshauptstadt Wien. Für Sonnabend hatte die »Identitäre Bewegung Österreichs« (IBÖ) zu einer Versammlung unter dem Motto »Remigration« aufgerufen. Der neurechte Begriff meint schlicht, dass Schutzsuchende des Landes verwiesen, neue nicht aufgenommen und Fluchtbewegungen nach Europa gestoppt werden sollen.

Tatsächlich gestoppt wurden am Sonnabend die Rassisten, denen sich wenige Minuten nach Beginn der Versammlung Demonstranten in den Weg setzten. Nachdem die »Identitären« ihre Veranstaltung beendet hatten, gerieten die abziehenden Rechten mit Antifaschisten auf der Wipplingerstraße in der Wiener Innenstadt aneinander, wie die Tageszeitung Der Standard berichtete. Zeugen zufolge seien die Rassisten von der Straße geprügelt worden und schließlich davongelaufen. Videoaufnahmen, die der Journalist Michael Bonvalot am Sonnabend per Twitter veröffentlichte, zeigen demnach, wie die IBÖ-Anhänger vertrieben werden und in hohem Tempo die Flucht vor den Nazigegnern ergreifen.

Die »Neofaschist:innen behaupteten nach dem Aufmarsch in Wien, dass sie trotz Blockade ihre gesamte Route gegangen wären«, berichtete Bonvalot am Sonntag auf Twitter. Das stimme allerdings nicht, da laut Auskunft der Polizei ein Marsch über den Wiener Ballhausplatz geplant gewesen sei, wo sich die Amtssitze von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen befinden. So weit schafften es die Rechten nicht. Sie konnten dafür ungestört am Holocaustdenkmal »Albertina« aufmarschieren, wie Aufnahmen Bonvalots belegen.

Noch am Sonntag hatte der Generalsekretär der extrem rechten FPÖ, Christian Hafenecker, in einer Mitteilung den Aufmarsch als »patriotische Demo für Remigration und gegen den fortgesetzten Bevölkerungsaustausch durch illegale Massenzuwanderung« gegen »linksextreme Gewalt« verteidigt. Bonvalot sprach er in derselben Mitteilung übrigens die Rolle als Pressevertreter ab und nannte ihn »Aktivist«. Der Kanzlerpartei ÖVP, mit der unter dem damaligen Regierungschef Sebastian Kurz die FPÖ zuletzt von Ende 2017 bis Frühjahr 2019 die Bundesregierung stellte, warf Hafenecker vor, sich »mit der radikalen Antifa ins Bett« gelegt zu haben. Der Grund: »Der ÖVP nahestehende Medien« berichteten über den Aufmarsch. Oder wie es der FPÖ-Generalsekretär formulierte: verbreiteten »Märchen der Antifa«.

Aktuell koalieren FPÖ und ÖVP übrigens in Oberösterreich, wo die extremen Rechten mit Manfred Haimbuchner den Regierungsvize und mit Günther Steinkellner einen Landesrat stellen. Grund zur Empörung sah Haimbuchner zuletzt darin, dass die Landesregierung einen »Aktionsplan gegen Extremismus« beschlossen hatte, wie die Wochenzeitung Furche in ihrer aktuellen Ausgabe berichtete. Der Plan soll demnach verhindern, dass künftig Burschenschaften und »Identitäre« an Räumlichkeiten und andere Mittel gelangen. Die Bundes-FPÖ fordert ebenfalls, den Aktionsplan zurückzunehmen.

Auch mit Razzien geht der Staat verstärkt gegen die »rechtsextreme Szene« vor, zuletzt in der vergangenen Woche. Dabei seien laut österreichischem Innenministerium bundesweit mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt worden, gegen 41 Personen werde ermittelt. Dabei gehe es um die Gruppe »Bundesstaat Preußen«, die den deutschen Reichsadler als Symbol verwende und entsprechend enge Verbindungen zur deutschen »Reichsbürger«-Szene haben soll. Laut der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, wie der Inlandsgeheimdienst in Österreich heißt, sei das Ziel des rechten Zusammenschlusses, »die öffentliche Verwaltung lahmzulegen«. Die Razzien fanden in Kärnten, Wien, Vorarlberg, Niederösterreich und Oberösterreich statt. An Gründen zum Zwist in der dortigen ÖVP-FPÖ-Landesregierung dürfte es nicht mangeln. Dort war erst Ende Juli ein Waffenlager der faschistischen Gruppe »Objekt 21« ausgehoben und zehn Mitglieder verhaftet worden.