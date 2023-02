Türkische Regierung sabotiert Erdbebenhilfe

IMAGO/ZUMA Wire Der türkische Staat politisiert die Hilfe für Betroffene wie hier in Maras (13.2.2023)

Zur Übernahme des Krisenzentrums der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) durch die türkische Regierung erklärte die HDP am Donnerstag:

Vom ersten Tag des Erdbebens an haben NGOs, insbesondere Gewerkschaften und Gemeindeverbände, politische Parteien und Privatpersonen mobilisiert, um den Erdbebenopfern in den zehn betroffenen Provinzen zu helfen. Die HDP hat sich diesen Bemühungen angeschlossen, indem sie humanitäre Hilfe organisierte und bereitstellte und in allen zehn Provinzen Krisendienststellen einrichtete. Die Regierung hindert uns jedoch daran, die Hilfe an die Opfer zu verteilen, indem sie unsere Lagerhäuser stürmt und die gesammelten Hilfsgüter beschlagnahmt. Vier Lastwagen mit Hilfsgütern, die vom HDP-Krisenkoordinationszentrum in die Erdbebengebiete geschickt worden waren, wurden beschlagnahmt, ein Lastwagen wurde zurückgeschickt. Die Regierungsbehörde für Katastrophen- und Notfallmanagement (Afad) in Adiyaman, einem Ort, der große Zerstörungen erlitten hat, beschlagnahmte eine Lkw-Ladung mit Zelten, die von der HDP an die Opfer geschickt worden waren. Die Polizei beschlagnahmte einen weiteren Lastwagen mit Hilfsgütern von Izmir nach Osmaniye und nahm drei Personen, darunter den Fahrer, fest. 85 Öfen und ein Lastwagen mit Tonnen von Holz und Kohle, die von Siirt und Batman in den Bezirk Nurdagi in Gaziantep geschickt worden waren, wurden ebenfalls von Afad beschlagnahmt, und die von uns gesammelten Hilfsgüter wurden in die Afad-Lager in Gaziantep gebracht.

Und am 15. Februar ernannte der Bezirksgouverneur von Kahramanmaras in Begleitung von Polizei und Gendarmerie einen »Treuhänder« der Regierung, der das Krisenkoordinationszentrum übernehmen sollte, das wir im Dorf Hasankoca eingerichtet hatten. Das Zentrum leistete humanitäre Hilfe für die Opfer in dem Bezirk und in über hundert Dörfern in der Umgebung. Die freiwilligen Helfer der HDP in der Stadt wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen, um einer Verhaftung zu entgehen. (…) Diese Beschlagnahmungen zielen darauf ab, die gesamte humanitäre Hilfe in den Händen der Regierung zu monopolisieren und die Ineffektivität der Regierung bei der Bewältigung der Krise zu verschleiern.

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) kommentierte am Donnerstag ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zu ungleicher Bezahlung:

Das Bundesarbeitsgericht entschied heute nach einer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) unterstützten Klage, dass Arbeitgeber*innen vom Prinzip »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« nicht abweichen dürfen, nur weil ein Mann höhere Gehaltsforderungen stellt als seine Kollegin. Damit gab das Gericht der ehemaligen Mitarbeiterin eines sächsischen Metallunternehmens Recht, und sprach ihr knapp 15.000 Euro entgangenen Lohn und eine Entschädigung in Höhe von 2000 Euro zu.

»Dieses Urteil ist ein Meilenstein auf dem Weg zur gleichen Bezahlung von Frauen und Männern. Gleiche Bezahlung kann nicht wegverhandelt werden – diese Klarstellung war überfällig«, betont Sarah Lincoln, Prozessbevollmächtigte und Verfahrenskoordinatorin der GFF. In der Praxis heißt das: Arbeitgeber*innen können zwar auf Lohnforderungen eines Arbeitnehmers oder Bewerbers eingehen. Einer gleichermaßen qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiterin müssen sie dann aber auch den Lohn erhöhen. (…)