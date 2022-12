Ekelstories vor dem Kadi

Arne Dedert/dpa Traumduo im Gerichtssaal: Steueranwalt Hanno Berger (r.) mit seinem Verteidiger Sebastian Kaiser (Wiesbaden, 2.6.2022)

Nebelschwaden kriechen über die feucht-kalten Wiesen von Biebrich. Nur langsam schälen sich aus dem Grau die Konturen der Außenstelle des Landgerichts Wiesbaden heraus. In dem schmucklosen Provisorium, von NATO-Stacheldraht eingehegt, setzt Hanno Berger gerade wieder zu einer Suada an. Immer mehr wirken diese ausufernden Reden des Angeklagten, als referiere der 72jährige für sich selbst sein Leben. »Ich bin als Anwalt nur der Interessenvertreter meines Mandanten«, sagt er also und fügt hinzu: »Ich muss alle legalen Möglichkeiten ausnutzen!« Und dann entdeckt der Wirtschaftsjurist eine neue Kategorie: »Über die Moral denke ich heute etwas anders.«

Von moralischen Ansprüchen und schnöder Wirklichkeit handelt dieser Prozesstag. Seit Sommer muss sich der früher so Erfolgsverwöhnte in Wiesbaden vor Gericht verantworten. Die hessische Generalstaatsanwaltschaft hält ihn für den Erfinder des Cum-Ex-Systems, eines Geflechts von Steuertricks, das dem Staat über die Jahre einen Schaden zwischen 32 und 55 Milliarden Euro zugefügt haben soll. Dabei ließen sich Banken und andere Unternehmen Kapitalertragssteuer vom Finanzamt zurückerstatten, die oft gar nicht gezahlt worden war.

An diesem Freitag sagt ein 63jähriger Steuerberater aus, wohl der älteste Weggefährte Bergers. Die beiden lernten sich 1984 kennen, als sie noch beim Finanzamt Offenbach Stadt als einfache Beamte arbeiteten. Berger startete von da aus eine steile Karriere, die ihn zu immer größeren Wirtschaftskanzleien wie Volhard, Pünder, Weber, Clifford Chance und Dewey/LeBoeuf führte, bis er sich schließlich selbständig machte. Sein Freund Dieter Lübbehüsen folgte dem »Hanno« an immer schönere Orte in der Wirtschaftsmetropole Frankfurt am Main. Im Skyper-Hochhaus habe man gearbeitet, berichtet er stolz. Und für die »Jahrestagungen« der Steuerfachleute lud man in luxuriöse Domizile wie den »Schwarzen Hahn« in Deidesheim (»mit Saumagen«) oder in das Fünf-Sterne-plus-Hotel »Villa Kennedy« in Frankfurt ein.

Seine Tätigkeit beschreibt Lübbehüsen poetisch. Man habe »das Schwert, das auf den Steuerpflichtigen gerichtet war, umgedreht«. Doch mit dem Erfolg wuchs offenbar auch die Gier. Lübbehüsen erinnert sich, dass sein Freund geklagt habe: »Allein mit Rechtsberatung lässt sich nicht viel Geld verdienen.« Und so habe ihm Berger eines Tages das Cum-Ex-System vorgestellt, das 2008 »Fahrt aufgenommen« habe. Nur ohne ihn, beteuert der Steuerberater. Denn ihm seien Bedenken gekommen: »Das ist mir ethisch und moralisch zuviel – hier wird dem Staat in die Tasche gegriffen!«

»Der Hanno« bat seinen Freund daraufhin noch einmal zu sich nach Hause. Die Männer schickten »die Frauen ins Haus« und redeten auf der Terrasse Tacheles. »Dieter, wenn du nicht willst, halte ich dich da raus«, habe der Hanno gesagt. Fast habe er sich »angeekelt« gefühlt von Cum Ex, bekennt Lübbehüsen vor Gericht. Doch Berger habe ihn tatsächlich nicht mit diesen Tricks befasst, die wirtschaftlich bald sehr erfolgreich waren. Sein Freund Dieter legte zu Hause einen Aktenordner an, den er »Faulenzer« nannte. Darin sammelte er alle vertraulichen Nachrichten und Meinungen von Fachleuten zu Cum Ex. »Da blutet die Bundesrepublik aus der Halsschlagader«, so ein renommierter Gutachter damals intern.

Doch Lübbehüsen will, zum Glück, nicht dabei gewesen sein. An dieser Stelle konfrontiert das Gericht den Zeugen allerdings mit einem umfangreichen Konzept zu Cum-Ex-Tricks, das zum Jahrestreffen 2009 der Steuerexperten unter dem schönen Titel »Ausnutzung von Marktineffizienzen beim Handel mit Aktien« vorgestellt worden sei. Und unterzeichnet ist das Manuskript aus den Ermittlungsakten von Dieter Lübbehüsen. An dieser Stelle beginnt die Fassade des Zeugen doch kurz zu bröckeln. »Das ist ein ziemlicher Hammer«, entfährt es ihm.

Aber dann fängt er sich wieder. »Ich habe diesen Vortrag nicht gehalten noch an ihm mitgewirkt«, behauptet er schließlich. Und dann noch einmal: »Nach meiner Erinnerung: Ich nicht!«

Die Vorsitzende Richterin Kathleen Mittelsdorf hatte den Zeugen zur Begrüßung darauf hingewiesen, dass Falschaussagen strafbar seien, auch wenn er nicht unter Eid stehe. Die Sache bleibt ungeklärt, der Zeuge wird entlassen. Berger versucht eine Ehrenrettung seines Freundes: Der sei »tiefgläubiger Katholik«, deshalb habe er ihn auch nicht weiter mit Cum Ex bedrängt: »Das muss man akzeptieren.«