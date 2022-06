Risse in der Währungsunion

Moritz Frankenberg/dpa Wer zahlt die Zeche? Mit drastischen Maßnahmen will die Regierung der galoppierenden Inflation zu Leibe rücken

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schwört die Bevölkerung auf eine »lange Phase mit Entbehrungen« ein. Wegen der hohen Energiepreise drohe eine »ernstzunehmende Wirtschaftskrise«. Deshalb sollen die Beschäftigten noch mehr Überstunden leisten. Oberstes Ziel müsse die Bekämpfung der Inflation sein. Hierfür müssten auf nationaler Ebene ab 2023 wieder die »Schuldenbremse« greifen und in der Euro-Zone »im Laufe des Jahrzehnts« die Vorgaben des Maastricht-Vertrags, d. h. eine Staatsverschuldung von maximal 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, eingehalten werden.

Kürzen in der Krise? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt in einer am 16. Juni veröffentlichten Studie vor der Rückkehr zu den Regeln des »Stabilitäts- und Wachstumspakts«. Welche Ausmaße Kürzungen in der Rezession haben, habe die Politik des deutschen Reichskanzlers Heinrich Brüning verdeutlicht, der inmitten der Wirtschaftskrise ab 1930 drastische Lohneinschnitte per Notverordnung dekretiert hatte. Ebenso habe die Kürzungspolitik in den Jahren 2010 bis 2014 die Situation der südeuropäischen Länder nachweislich verschärft. »Da dies auch in der Ära Brüning vor 90 Jahren der Fall war, sollte auch jetzt genau überlegt und abgewogen werden, wie zielführend eine Austeritätspolitik wäre, um die Schuldenstände in den von der Pandemie und durch hohe Inflation gebeutelten europäischen Staaten abzubauen«, heißt es in der Studie. Und der politischen Folgen müsse man sich bewusst sein. Das DIW warnt, es sei tragisch, dass die NSDAP diejenige Partei war, die am meisten von Brünings Kurs profitiert habe.

Die Euro-Krise ist wieder aufgeflammt. Deutlich wurde dies, als die Europäische Zentralbank die »Zinswende« verkündete. Der Leitzins werde ab dem 1. Juli um 0,25 Prozent angehoben, das konjunkturstützende »Asset Purchase Programme« (APP), durch das Anleihen von Mitgliedstaaten in der Währungsunion von der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgekauft werden, werde eingestellt, beschloss der Rat der EZB auf seiner Sitzung am 9. Juni. Danach ging es Knall auf Fall. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen Italiens, Griechenlands und Spaniens schnellten in die Höhe. Zwischen den Zinsen für deutsche und südeuropäische Staatspapiere klaffte eine große Lücke. Der sogenannte Zinsspread zog sich wie ein Riss durch die Euro-Zone. Zehnjährige Anleihen Spaniens schnellten auf drei Prozent, italienische Papiere rentierten bei vier und griechische Titel warfen zwischenzeitlich sogar 4,6 Prozent ab. Für Bundesanleihen mussten Investoren nur einen Aufschlag von 1,7 Prozent zahlen. Während Berlin sich am Kapitalmarkt also fast zum Nulltarif Geld leihen konnte, mussten Madrid, Rom und Athen tief in die Tasche greifen. Gift für eine Währungsunion, in der Preisstabilität herrschen soll.

Eine Woche lang schaute sich die EZB das Treiben an. Am 15. Juni bat Präsidentin Christine Lagarde dann zur Krisensitzung. Man werde Maßnahmen gegen die »wiederauflebenden Fragmentierungsprozesse« treffen. Die Pandemie habe dauerhafte Schwachstellen in der Wirtschaft des Euro-Raums hinterlassen, »die in der Tat dazu beitragen, dass sich die Normalisierung unserer Geldpolitik ungleichmäßig auf alle Länder überträgt«, teilte die EZB nach dem Treffen mit. Deshalb werde das in der Coronakrise aufgelegte Anleihekaufprogramm »PEPP« (Pandemic Emergency Purchase Programme) flexibler eingesetzt. Das reichte, um die Finanzmärkte zu besänftigen. Die EZB signalisierte, dass sie weiterhin bereit sei, den Euro zu stützen. Im September soll bereits der nächste Zinsschritt erfolgen – »wenn die mittelfristigen Inflationsaussichten bestehen bleiben oder sich verschlechtern«, so Lagarde am vergangenen Montag im EU-Parlament.

Wie aber mit höheren Zinsen um sich werfen und nicht gleich auf die nächste Misere zusteuern? Für Lindner gibt es Instrumente, die sich bereits bewährt hätten. Wenn Staaten die Erwartungen von Investoren nicht erfüllen können, sollen sie unter Kuratel. Gegen harte Auflagen könnten der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) oder die Troikaprogramme der EZB Geld bereitstellen. Wie das Handelsblatt am Wochenende berichtete, soll Lindner einen Tag nach der EZB-Krisensitzung bei einem Treffen der Euro-Gruppe Lagarde gefragt haben, was denn »Fragmentierung« der Währungsunion genau bedeute. Steigende Zinsspreads seien lediglich auf »begründete Marktbewertungen« zurückzuführen. Schließlich sei der Schuldenstand Italiens nicht mit dem Deutschlands vergleichbar und ein Risikoaufschlag somit begründbar. ­Brüning lässt grüßen.