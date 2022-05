Besatzung tötet

Maya Levin/dpa »Die Realität, deren Aufdeckung Schirin ihr Leben widmete« – Polizeiangriff auf Sargträger am Freitag in Jerusalem

Auch in der »Tagesschau« war es zu sehen: In voller Kampfmontur attackierten israelische Polizisten am vergangenen Freitag in Jerusalem den Trauerzug mit dem Leichnam der palästinensischen Reporterin Schirin Abu Akle. Gummigeschosse, Blendgranaten und Schlagstöcke kamen zum Einsatz. Sargträger, darunter Angehörige der Toten, wurden getreten und geschlagen, bis der Sarg kippte, beinahe zu Boden stürzte und gerade noch aufgefangen werden konnte.

Der Trauerzug hatte sich vor dem katholischen St.-Joseph-Krankenhaus im besetzten Ostjerusalem formiert, »vollkommen friedlich«, wie Krankenhausdirektor Jamil Koussa später erklärte. Mehrfach wurden die Trauernden auf ihren Weg zu einem Friedhof am Zionsberg von Sicherheitskräften gestoppt. Unter Berufung auf »nationalistische Aufwiegelung« wurden Muslime an der Teilnahme gehindert und Palästinafahnen beschlagnahmt. Die Menge quittierte das mit Rufen wie »Allahu akbar« (Gott ist größer) oder »Schirin, unsere Märtyrerin«.

Zwei Tage zuvor war Abu Akle im Alter von 51 Jahren bei der Berichterstattung über eine Razzia der israelischen Armee in Dschenin (Westjordanland) durch einen Kopfschuss getötet worden. Sie war bei dem Einsatz durch eine Weste klar als Journalistin zu erkennen gewesen. 25 Jahre lang hatte die palästinensische Christin, die auch die US-Staatsangehörigkeit besaß, für den TV-Sender Al-Dschasira gearbeitet und war als Reporterin äußerst beliebt. Sie habe aus ihrer Verbundenheit mit den Palästinensern »keinen Hehl gemacht«, erklärte Jacques Ungar vom jüdischen Onlineportal tachles.ch. »Trotzdem galt sie unter den Experten als objektiv und fachkundig.«

»Sie machte die Geschichten, die kein anderer anpacken wollte«, sagte Freundin und Kollegin Dalia Hatuka. »Sie ließ Menschen zu Wort kommen, von denen wir sonst nichts wüssten.« Und dann ergänzte sie: »Wie alle palästinensischen Journalisten war sie ein Ziel.«

Immer wieder werden Journalisten, ausländische und einheimische, in den besetzten Gebieten an der Arbeit gehindert. Beim »Marsch der Rückkehr« nach Gaza 2018 wurden die palästinensischen Journalisten Yasser Murtaja und Ahmed Abu Hassan von israelischen Soldaten getötet. Diese »Morde« seien beispielhaft »für den Umgang israelischer Besatzer mit Journalisten und Medien in Palästina«, erklärte das palästinensisch-christliche Zentrum Sabeel in Jerusalem, das in jenem ersten Halbjahr 2018 ganze 208 »israelische Angriffe gegen die Pressefreiheit in Palästina« registrierte.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt die palästinensischen Gebiete auf ihrer Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 170 von 180. Journalisten unterlägen »teils schweren Einschränkungen«, heißt es zur Begründung. »Häufig schießt die israelische Armee auf Demonstranten und verletzt dabei auch Journalisten.« Zudem seien »Verhaftungen, Verhöre und Administrativhaft durch Israel an der Tagesordnung.«

Das Internet ist voll mit Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren zum Tod von Abu Akle. Etliche erschienen auch in der linksliberalen israelischen Tageszeitung Haaretz. In bezug auf den zusammengeknüppelten Trauerzug erklärte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet: »Die Gewalt erschien unnötig und muss unverzüglich und transparent untersucht werden.«

Die israelische Organisation Ir Amim trauert um eine »Heldin, die die Ungerechtigkeiten der Besatzung offenlegte«. Abu Akles Andenken sollte Ansporn »für Wandel und echte Gerechtigkeit« sein.

Nach offiziellen Angaben Israels könnte die legendäre Reporterin von einer Kugel aus einem palästinensischen Gewehr getroffen worden sein. Doch die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem erklärte, das sei nach Untersuchung der »vom israelischen Militär verbreiteten Dokumentation« höchst unwahrscheinlich – Landkarten mit Standorten von Armee und militanten Palästinensern waren der Presseerklärung beigefügt.

Von dieser Zeitung um eine Einschätzung gebeten, erklärte Ori Givati von der Exsoldaten-Organisation Breaking the Silence, dass »unschuldige Palästinenser oft durch Gewehrfeuer« ums Leben kämen, wofür niemand zur Rechenschaft gezogen werde. Givati: »Egal, aus welcher Waffe die tödliche Kugel kam: Israel ist für gewaltsame Besatzung und tägliche Invasionen palästinensischer Städte und Dörfer verantwortlich. Das führt unvermeidlich zur Tötung Unschuldiger und ist genau die Realität, deren Aufdeckung Schirin ihr Leben widmete.«