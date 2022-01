Federico Gambarini/dpa Besonders stark stiegen im Dezember wie auch in den Vormonaten die Energiepreise

Die Verbraucherpreise sind zum Jahresende so stark gestiegen wie seit Juni 1992 nicht mehr. Die Inflationsrate kletterte im Dezember 2021 auf voraussichtlich 5,3 Prozent im Jahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Erneut stiegen vor allem die Energiepreise, auch Nahrungsmittel wurden deutlich teurer. Die Inflation war seit Mitte vergangenen Jahres stetig gestiegen. Im November übersprang sie die Fünfprozentmarke und erreichte 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, im Dezember stieg sie nun noch einmal leicht an. Für das gesamte Jahr 2021 ergibt sich den Statistikern in Wiesbaden zufolge eine durchschnittliche Teuerungsrate von 3,1 Prozent zum Vorjahr – das ist der höchste Wert seit 1993.

Besonders stark stiegen im Dezember wie auch in den Vormonaten die Energiepreise: Ihr Anstieg betrug 18,3 Prozent, wie das Statistikamt aufgrund vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilte. Nahrungsmittel wurden demnach im Jahresvergleich um sechs Prozent teurer, Dienstleistungen um 3,1 Prozent. Zu diesen zählen auch Mieten, diese stiegen um 1,4 Prozent an. Im Vergleich zum November legten die Verbraucherpreise den Angaben zufolge um 0,5 Prozent zu. Bei den Gründen für die Entwicklung verwies das Bundesamt unter anderem auf Basiseffekte durch niedrige Preise 2020, unter anderem wegen der Mehrwertsteuersenkung. Daneben gebe es zunehmend »krisenbedingte Effekte« wie die anhaltenden Lieferprobleme in der Wirtschaft und damit verbundene Steigerungen bei den Erzeugerpreisen.

Die aktuellen Zahlen zur Inflationsentwicklung 2021 »sind insbesondere für arme Menschen ein Problem«, erklärte Gesine Lötzsch, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke. »Über 21 Prozent der Beschäftigten arbeiten in unserem Land zu Niedriglöhnen.« Sie forderte am Mittwoch eine Erhöhung der Mindestlöhne auf 13 Euro und einen Inflationsausgleich für Erwerbslose und »Armutsrentner«. Angesichts eines »völlig aus dem Ruder gelaufenen Energiemarktes« verlangte sie Regulierungen und das Verbot von Stromsperren. (AFP/jW)