Wachsender Platzbedarf

Christoph Schmidt/dpa Mit Abstand: Demonstranten auf dem Cannstatter Wasen am vergangenen Samstag

Die Kundgebungen der Stuttgarter Initiative »Querdenken 711«, die sich gegen die Einschränkungen wegen der Coronapandemie richten, nehmen immer größere Ausmaße an. Gestartet war die von IT-Unternehmer Michael Ballweg gegründete Initiative vor einem Monat mit weniger als 50 Teilnehmern (siehe jW vom 30.4.2020). Am vergangenen Samstag strömten zur vierten Ausgabe der »Mahnwache Grundgesetz« – so der offizielle Titel der Kundgebung – bereits rund 5.000 Menschen auf den Cannstatter Wasen, das größte Veranstaltungsgelände der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Dort findet traditionell das Cannstatter Volksfest statt, das zweitgrößte nach dem Oktoberfest, dessen 175. Ausgabe in diesem Jahr jedoch ebenso wie die Münchner Wiesn ausfällt. Die Stadtverwaltung hatte im Laufe der vergangenen Woche zunächst erwogen, die Kundgebung vom Schlossplatz auf den etwas größeren Marktplatz zu verlegen. Angesichts der geltenden Abstandsregelungen, die mehr Platz für Kundgebungen nötig machen, und des stetig wachsenden Zulaufs entschieden die Behörden sich schließlich für das 25 Hektar große Festgelände.

Auch wenn die jüngste Teilnehmerzahl von Veranstalter Ballweg stammt, ist ein deutlicher Anstieg der Zahlen unbestreitbar. Für den kommenden Samstag rechnet der Unternehmer sogar mit 10.000 Demonstranten. Das Spektrum der Teilnehmer ist breit, es reicht dem Augenschein nach von gänzlich »unpolitischen«, von den Folgen des »Lockdowns« direkt finanziell betroffenen Gewerbetreibenden, die um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten, bis hin zu Funktionären und Landtagsabgeordneten der AfD, die die Veranstaltung nutzen, um politisch zu agitieren.

Eine von linken Initiativen organisierte Gegendemonstration wurde am Samstag von 200 Einsatzkräften der Polizei abgedrängt. Formal nahm die Veranstaltung erstmals Züge einer normalen Kundgebung mit Redebeiträgen an. In den Wochen zuvor hatte sich Ballweg darauf beschränkt, die Versammlungsordnung, die er vorher auf Band gesprochen hatte, über einen Lautsprecher abzuspielen. Am Samstag durfte nun der Leipziger Rechtsanwalt Ralf Ludwig sprechen. Dieser hat zusammen mit der Hannoveranerin Victoria Hamm und dem Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann die Partei »Widerstand 2020« gegründet, deren erklärtes Ziel darin besteht, Widerstand gegen die Coronamaßnahmen zu leisten.

Ludwig, der laut eigenem Bekunden in Leipzig und auf Mallorca lebt, begründete sein politisches Engagement wie folgt: »Ich bin ein Mensch, der an die Freiheit und an die Selbstverantwortung der Menschen glaubt.« Der Blick nach Schweden zeige ihm, dass seine Intuition richtig sei. Kritische Äußerungen Ludwigs über einen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwogenen Corona-Immunitätspass riefen frenetischen Jubel im Publikum hervor. Viele Transparente ließen darauf schließen, dass ein beachtlicher Teil der Teilnehmer aus dem Milieu der Impfgegner kommt, das in Baden-Württemberg nicht gerade klein ist (und übrigens bei den Grünen, der Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, traditionell gut vertreten ist).

Auch die Gründer von »Widerstand 2020« hatten sich schon im Vorfeld der Demo gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Das dritte Gründungsmitglied Bodo Schiffmann, der im badischen Sinsheim eine sogenannte Schwindelambulanz betreibt, verbreitet auf seinem Youtube-Kanal krude Theorien. Unter anderem behauptet er, in Italien gebe es keine Coronakrise, und Frankreich wende bei über 80jährigen aktive Sterbehilfe an. Belege führt der Arzt dafür freilich nicht an.