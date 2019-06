Blues für Wiglaf

Eric Richard/jW-Archiv »Ach was, Bier!« Wiglaf Droste 1996

Gewidmet Wiglaf Droste (gest. 15.5.2019 wg. Leberzirrhose)

Nur wenig Freudloseres gibt es hienieden als einen Grillnachmittag oder Tanz- und Spieleabend mit lauter trockenen Alkoholikern. Volltätowierte Männer jeglichen Alters richten qualmende Scheiterhaufen auf, türmen Lkw-Ladungen roten, scharf marinierten Fleischs darüber und lachen rauh und männlich. Je nach Zusammensetzung der Gruppe läuft dazu unerträgliches Techno-Gepolter oder gediegener Country-Schlager von zum Beispiel Dolly Parton. Oder, wenn es ganz schlimm kommt, Pur. Die Männer tragen Dreitagebärte, täuschend echte Trappermesser am Gürtel und T-Shirts mit Aufdrucken wie »Canadian Camp« oder »TSV Großaspach«. Oder die Uniform des gemeinen AfD-Soldaten, tarnfarnfarbene Muscle-Shirts. (Tarnfarn... schöner, daher nicht korrigierter Tippfehler). Die Frauen machen Selfies oder vollkommen ungezwungen wirkende Gruppenfotos, die sie sofort ihren besten Freundinnen posten. Manche rauchen Kette. Die Stimmung ist locker, heiter, manchmal ein wenig ins übertrieben kicherige lappend und insgesamt – ich sagte es bereits – auffallend ungezwungen.

Woran liegt das? Etwa gar an den zahlreichen 1,5-Liter-Coca-Cola- und Mezzo-Mix-Flaschen? Cola, so hört man, habe ja früher tatsächlich Koks enthalten. Wissendes Lächeln von allen Seiten. Ja, und Heroin sei sogar ein weit verbreitetes, zugelassenes Arzneimittel gewesen. »Das waren noch Zeiten!« scherzt einer, und alle lachen.

Zwischen diesen freundlichen und sehr ungezwungen scherzenden Menschen mag wohl einer sitzen, der traurigen Blicks vor sich hin schweigt. Was geht in ihm vor? Was denkt er? Wir hören mal kurz rein: »Cola. Mezzo-Mix. Fencheltee. Pur. Der Typ neben mir erzählt schon seit drei Stunden, dass der Alkohol für ihn gar kein Problem mehr ist, gar kein Thema. Wenn das gar kein Thema mehr für ihn ist, warum redet er dann ständig darüber? Der Lüger! Warum schreit nicht endlich einer ›Bier her, Bier her, oder ich fall um‹?

Ach was, Bier! Gallonen von Wein und Wodka will ich leeren und dazu einen fetten Ottl rauchen. Diese Rauchzeichen soll Häuptling Eigener Herd lesen und mir einige zwischen seinen Schenkeln und dem heißen Körper seines Pferdes zart gerittene Steaks kredenzen. Solchermaßen gestärkt werde ich mir ein schönes, trauriges Landmädel suchen. Im Rausch werde ich noch auf der Tanzfläche unter wilden Spasmen der Lust einen Sohn mit ihr zeugen, Victor geheißen, der soll 600 Jahre leben!

Alsdann werde ich aufbrechen gen Italien. Wie weiland Hannibal mit seinen Elefanten werde ich einfallen in dieses zu Recht so oft besungene Sehnsuchtsland und erst gemäßigt, dann in stets sich steigernder Raserei zunächst die nördlichen Provinzen leer saufen. Eine Schneise der Verwüstung wird meine Spur nach Süden sein. Peinliche Polonaisen um die Dorfbrunnen zur Mittagszeit werde ich anzetteln. Ich werde baden im roten Weine und junge, hübsche Bäckergesellen verführen. Ich werde die Uffizien anpinkeln und das Grabmal des großen Dante schänden. Dem Papst will ich in die Hand rotzen und dabei ein fröhliches ›Vergelt’s Gott!‹ jubilieren. Im Morgengrauen will ich derbe Witze reißen, die so platt sind wie Aleppo. Es darf kein Niveau mehr geben, das niedriger ist als meins. Und schließlich will ich sternhagelvoll in der Pissrinne eines von der Mafia betriebenen Obdachlosenbordells in Palermo verenden. Meine Asche soll ins Meer gestreut werden. Hugh! Das nenne ich ein gelungenes Fest!«

»Ich glaub’, ich hau’ dann mal ab. Ich muss morgen ganz früh wieder raus.« Von diesen in der Tat sehr trockenen Worten wird unser Träumer brutal in die Wirklichkeit zurückgeholt. Statt den armen Tropf, der solches sagt, aufrichtig zu bedauern, pflichten ihm die anderen bei. »Ja, für mich wird’s auch Zeit, ich muss noch einiges erledigen.« »Ja, die Arbeit ruft.« Die Sonne ist noch nicht untergegangen.

»Ja, die Arbeit«, denkt der Traurige, »immer die Arbeit. Tagesstruktur soll ich haben, ganz wichtig. Tagesstruktur. Damit ist immer gemeint, dass man um sechs Uhr früh aufstehen und zur Arbeit gehen soll, damit der Tag genau so ist wie alle anderen Tage.

Vor einigen Jahren gab es eine Reihe von Horrorfilmen, die Titel trugen wie: »Ich weiß, was du gestern getan hast«, »Ich weiß, was du Freitag den 13. getan hast« und so weiter. Aber erst, wenn einem morgens um sechs ein nur allzu bekanntes, gleichermaßen selbstverliebtes wie ödes und gestrenges Karpfengesicht entgegenfault und grunzt: »Ich weiß immer genau, was ich gestern abend getan, gedacht und gesagt habe«, erst dann beginnt der wahre Horror!

Ich brauche keine Struktur, ich brauche Perspektive. »Formulieren Sie bitte Ihre Werte! Was ist Ihnen von Herzen wichtig?« »Die Arbeit«, sagen dann immer alle, »die Arbeit isch brutal wichtig für ein erfülldesch Läabe.« Aber warum freuen sich dann alle immer so auf den Feierabend? Da stimmt doch was nicht! Zwei Prediger stehen in der Einkaufszone. Beide behaupten, Jesus Christus zu sein. Einer von beiden lügt. (Schon wieder so ein Lüger.) »Und die Abstinenz natürlich. Ohne Abstinenz wird man nicht glücklich ...«

Vorbei ist alles.

Vorbei die Zeit von Wein, Weib, Gesang.

Das will nimmer wiederkehren.

Oder doch?

Irgendwann?

Vivat, Bacchus, Prösterchen, Dionysos!

Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, irgendwann.

Und dann,

irgendwann

stoßen wir mit Wiglaf an ...!