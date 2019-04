Privatarchiv Porträtaufnahme der jungen Anna Christiansen-Clausen (Zeitpunkt der Aufnahme unbekannt)

Als das Netzwerk von Richard Sorge, Kommunist und Kundschafter für den Nachrichtendienst der Roten Armee, 1941 in Japan aufflog, gehörten zu den Verurteilten auch drei Frauen, davon zwei Japanerinnen. Die dritte hieß Anna Clausen. Sie war am 1. April 1899 in Nowosibirsk als Anna Schdankowa zur Welt gekommen, hatte einen finnischen Unternehmer geheiratet und war mit ihm nach der Oktoberrevolution nach China emigriert. Sie war durch die Ehe finnische Staatsbürgerin geworden; ihr Mann starb 1927.

Es ist noch immer nicht leicht, Wahrheit und Legende in diesen Lebensläufen auseinanderzuhalten. Die Witwe Anna lernte den Funker Max Clausen 1929 in Shanghai kennen. Sie soll, damals als Krankenschwester tätig, antikommunistisch eingestellt gewesen sein. Ihr späterer Mann wiederum behauptete, sie sei Mitglied der KP China gewesen. Jedenfalls passte es nicht ins Konzept der »Hauptverwaltung Aufklärung« (russ.: Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije, GRU) des Militärnachrichtendienstes in Moskau, dass sich beide ineinander verliebten. Richard Sorge, dem sie vorgestellt wurde, hielt sie für vertrauenswürdig. Trotzdem war die Heirat von Clausen erst Jahre später möglich.

Achtzehnmal soll Anna als Kurier eingesetzt worden sein. Sie agierte dabei ihren eigenen Erinnerungen zufolge »mit Ideen, List, schnellem Reaktionsvermögen und, wenn es sein mußte, auch mit Charme«. Jede ihrer Kurierfahrten sei »ein Spiel auf Leben und Tod« gewesen, wie sie es nannte.

Schon ihre erste Aufgabe erwies sich als riskantes Unternehmen. 1931 mußte sie das Funkgerät ihres Gefährten von Kanton nach Shanghai transportieren. Anna zerlegte es und packte es in eine mit Stroh ausgepolsterte Kiste mit Porzellangeschirr, die sie mit aufs Schiff nahm. Als der britische Zoll die Kiste öffnete, spielte sie die besorgte Hausfrau, die um jeden Preis Scherben vermeiden wollte. Sie bluffte mit Erfolg, das Service blieb unberührt.

Für eine Kurierfahrt von Tokio nach Shanghai im Jahre 1938 hatte sie zehn Schreibmaschinenseiten mit wichtigen Meldungen auswendig zu lernen. »Hinzu kamen noch als Transportauftrag Texte im Umfang von etwa tausend Schreibmaschinenseiten« auf 30 Kleinbildfilmen, wie sie später in Julius Maders Buch »Dr. Sorge funkt aus Tokyo« erzählte. Sie schnürte die Filme an ihrem Körper fest, geriet aber auf dem Schiff in eine besonders gründliche japanische Zollkontrolle, die auch Leibesvisitationen vornahm. Während quälend langsam ein Passagier nach dem anderen abgefertigt wurde, erwog die Kundschafterin, sich mit ihrer verräterischen Last über Bord ins Wasser zu stürzen, um Festnahme, Folter und Hinrichtung zu entgehen. Doch die Kontrollen endeten, kurz bevor sie an der Reihe war.

Im Oktober 1941 wurde Sorges Gruppe verhaftet, Anna Christiansen-Clausen einen Monat später. Max Clausen wurde von einem japanischen Gericht zu lebenslangem Zuchthaus, Anna erst zu sieben, dann zu drei Jahren Haft verurteilt. Sie vegetierte in Einzelhaft dahin. Zu essen gab es wenig. Als ein US-amerikanischer Bombenangriff die Decke ihrer Zelle zum Einsturz brachte, wurde sie unter den Trümmern begraben. Erst nach drei Tagen und Nächten wurde sie herausgeholt. Nach der Kapitulation Japans im August 1945 kamen die Clausens ebenso wie andere politische Gefangene frei. Bald darauf wurden sie in die Sowjetunion gebracht. 1946 schließlich entschieden sie sich zur Rückkehr nach Deutschland.

Das Ehepaar wohnte zunächst – unter dem neuen Namen Christiansen – in der brandenburgischen Kleinstadt Wildau, dann in Berlin-Köpenick und zuletzt im Stadtbezirk Friedrichshain. Er hatte Arbeit als Kaderleiter in einem Berliner Großbetrieb erhalten und rackerte nebenbei freiwillig für das »Nationale Aufbauwerk« (NAW).

Als 1964 der erste Artikel über Richard Sorge erschien, wurden Anna und Max Christiansen-Clausen aus ihrem Inkognito gerissen. In der DDR wurde sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold und dem »Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland«, der eigentlich Angehörigen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen vorbehalten war. Von der Regierung der Sowjetunion erhielt sie den Orden des Roten Sterns. Ihrem Mann verlieh man den Karl-Marx-Orden, den Vaterländischen Verdienstorden in Gold und 1964 den Rotbannerorden der Sowjetunion.

In neueren Biographien von Richard Sorge wird in oft abfälligem Ton und aus antikommunistischer Sicht über das Ehepaar berichtet. Anna wird dort als selbstsüchtige Kleinbürgerin geschildert, die nur widerwillig für Sorge tätig war. Auch ihr Mann ist ins Zwielicht geraten. Er soll Sorges Informationen 1941 nur noch bruchstückhaft übermittelt und nach seiner Verhaftung umfangreiche Aussagen gemacht haben. Eine endgültige Klärung dieser Vorwürfe steht noch aus.

Anna Christiansen-Clausen starb am 16. August 1978 in Berlin, ein Jahr vor ihrem Mann Max. Beide wurden auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde beigesetzt.