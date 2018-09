»Das sind Einzelfälle«

Bürgerkinder für Eigentümerrechte: Mitglieder der Jungen Liberalen fordern am 24. Mai 2018 in Berlin, Hausbesetzungen nicht zu tolerieren Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Berliner Landesorganisation der FDP hat sich in die mieten- und wohnungspolitische Debatte in der Hauptstadt eingeschaltet. In Berlin verteuern sich Mieten und auch Wohneigentum neuerdings schneller als in Paris oder London. Überall in der Stadt organisieren sich Mieter, um gegen Mieterhöhungen, massenhafte Verdrängung und fehlenden Wohnraum anzugehen; die amtierende Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (Die Linke), kommt diesen Kritikern zumindest rhetorisch entgegen. Die Liberalen treten dagegen nun mit einem wohnungspolitischen Programm an, das sich wie ein Positionspapier der Immobilienwirtschaft liest.

Die Partei räumt ein, dass Wohnen in Berlin zu einer »zentralen sozialen Frage« geworden ist. Allerdings nicht, weil eine Eigentümerklasse das recht elementare Interesse der Menschen an einer Behausung zur Quelle ihres Geldeinkommens macht und dabei herauspresst, was irgend geht – indem etwa die Bestandsmieten durch einfallsreiche »Sanierungen« nach oben und die Altmieter aus ihren Wohnungen getrieben werden. Christoph Meyer, der Berliner Landesvorsitzende der FDP, sah bei der Vorstellung des Papiers am Dienstag gerade hier keinen Handlungsbedarf. Es gebe beim Thema Mieterhöhungen nach Sanierungen »natürlich mitunter Fehlentwicklungen«. An der »einen oder anderen Stelle« würden Investoren die »Marktsituation« ausnutzen, um nach Sanierungen »Aufschläge auf die Bestandsmieten zu realisieren«. Die FDP glaube aber nicht, dass dies das Grundproblem in Berlin sei: »Wir reden da über Einzelfälle«, die eine »weitere pauschale Verschärfung des sozialen Mietrechts« nicht rechtfertigen würden, so Meyer.

Eigentlich, findet die FDP, ist alles viel einfacher: Es wird einfach zuwenig gebaut. Das sei, heißt es in ihrem Papier, die eigentliche »eklatante Fehlentwicklung« – allein verursacht durch die »verfehlte Politik des Berliner Senats«. Der würde nämlich durch immer neue »Regulierungen« den Neubau von Wohnungen immer unattraktiver machen – durch Energieeinsparvorgaben und Milieuschutzverordnungen, die Mietpreisbremse, die Anhebung der Grunderwerbssteuer und das »Erschweren von Dachgeschossausbauten«. Private »Bauwillige« sähen sich mit »Planungsunsicherheit, politisch gewollter Obstruktion und an Willkür grenzenden Verfahrensabläufen« konfrontiert.

Die Berliner FDP will, dass Politik und Verwaltung »zu Unterstützern von privaten Baumaßnahmen werden«. Das Dienstleistungsangebot der Partei für die Bau- und Immobilienwirtschaft kann sich in der Tat sehen lassen. Innerhalb des S-Bahn-Rings soll die Aufstockung von Häusern um ein weiteres Vollgeschoss für einen Zeitraum von fünf Jahren erlaubt, Baulücken in diesem lukrativen Gebiet sollen über ein »Baulückenkataster« erfasst werden. Grundstücke in Landeseigentum, die nicht »zwingend« benötigt werden, sollen »beschleunigt veräußert« werden. Bei diesen Verkäufen will die Partei keine Privilegierung von städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften gegenüber privaten Investoren mehr zulassen. Ein »Mieten-TÜV« soll bei allen bestehenden und neuen Landesgesetzen »Stellschrauben« identifizieren, die Auswirkungen auf Mieten, Baukosten und Genehmigungsprozesse haben. Die Mietpreisbremse bringe nichts und müsse deshalb weg: »Wir werden die Berliner Mietpreisbegrenzungsverordnung aufheben.« Das gelte auch für die sogenannten Milieuschutzgebiete; die würden ohnehin nur die Gestaltungsfreiheit von Wohnungseigentümern einengen und »zeitgerechte Sanierungen« verhindern. Dabei soll auch das Vorkaufsrecht der Stadtbezirke fallen; das sei, finden die Liberalen, eigentlich nur ein Hebel für die kleinteilige »Verstaatlichung von Wohnraum«. Und die Grundsteuer kann halbiert werden.

Mietpreisbremse aufheben, auch das letzte öffentliche Grundstück in private Hand geben, alte und neue Gesetze zugunsten von Bauherren und Wohnungseigentümern entschärfen, Steuern auf Eigentum runter, alles tun, damit private Investoren nicht von der öffentlichen Hand ausgebremst werden: Dienstag abend hat der »Kleine Parteitag« der Berliner FDP dieses menschenfreundliche Papier bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen. So funktioniert eine bürgerliche Klassenpartei.