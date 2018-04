Kalte Füße in Washington

Die Produkte von Rusal sind in der EU heiß begehrt (Werk in Sajanogorsk, 3. September 2015) Foto: Ilya Naymushin/Reuters

Die US-Sanktionen gegen russische Firmen haben ihr erstes Ziel voll erreicht: Die Geschäftswelt ist verunsichert, einer der weltweit größten Aluminiumproduzenten steckt in ernsthaften Schwierigkeiten, und Washington hat Moskau den finanziellen Knüppel gezeigt. Aber drei Wochen nach ihrer Verkündung werden »Risiken und Nebenwirkungen« sichtbar. Auf dieser doppelten Grundlage – also des unmittelbaren Erfolgs und seiner Kosten – rudern die US-Behörden nun teilweise zurück.

Am Montag verlängerte das US-Finanzministerium die Übergangsfrist, in der westliche Unternehmen noch Geschäfte mit Rusal machen und Zahlungen leisten dürfen, um fünf Monate bis Ende Oktober. Gleichzeitig erklärte US-Finanzminister Steve Mnuchin, es sei nicht die Absicht der USA, »hart arbeitende Menschen« beim russischen Aluminiumgiganten oder dessen Tochterunternehmen zu schädigen. Rusal könne von der Sanktionsliste wieder gestrichen werden, wenn Großaktionär Oleg Deripaska seine Anteile verkaufe. Der Oligarch gilt als »kremlnah«, und dies war das offizielle Argument dafür, die Sanktionen gegen ihn und das Unternehmen zu verhängen.

Mit dem plötzlichen Verständnis für die Beschäftigten von Rusal reagiert Washington auf den Umstand, dass ein Festhalten am harten Kurs geeignet wäre, in der russischen Öffentlichkeit die Unterstützung für Präsident Wladimir Putin zu festigen. Das wäre das Gegenteil des Beabsichtigten. Vor allem aber haben offenbar mehrere große europäische NATO-Staaten in Washington für ihre Verhältnisse energisch protestiert. Den Anfang machte in dieser Woche Emmanuel Macron, es wird erwartet, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Washington-Visite am Freitag dem anschließt. Demarchen hat es offenbar auch aus Italien und Irland gegeben. Die Vertreter des EU-Kapitals fürchten, dass ihre Maschinen- und Fahrzeugindustrie in absehbarer Zeit in Schwierigkeiten kommen könnte, wenn es ihnen nicht mehr möglich ist, Aluminium aus Russland zu beziehen. Schon der starke Anstieg des Preises für das Leichtmetall im Gefolge der Sanktionen belastet die Kostenstruktur der Unternehmen.

Ziel der Interventionen Macrons und Merkels war ursprünglich, EU-Unternehmen von den indirekten Sanktionen auszunehmen, die die USA Firmen aus Drittstaaten angedroht haben, wenn sie weiter mit sanktionsbelegten russischen Unternehmen Geschäfte machen. Die Frage ist von einiger Bedeutung: Die Arroganz zu kritisieren, mit der die USA glauben, Staaten und Unternehmen weltweit Vorschriften für ihr Vorgehen machen zu können, ist das eine. Der Grad, in dem es ihnen gelingt, diesen Anspruch auch durchzusetzen, sagt aber einiges darüber aus, in welchem Umfang ihre Weltmacht noch real ist. Gleichzeitig sollte die elementare politische Klugheit Washington gebieten, dass man mit jeder Schädigung des EU-Kapitals diesem und seinen Staaten Argumente dafür liefert, die strategische Unterordnung unter die USA aufzukündigen. Es ist bekannt, dass ein Teil der EU-Staaten, insbesondere Italien, Griechenland und Ungarn, seit langem für ein Ende der antirussischen Sanktionen ist. Der US-amerikanische Ukraine-Unterhändler Kurt Volker gab unlängst dem italienischen Corriere della Sera ein Interview, in dem er Italien mit »Problemen mit der EU« drohte, falls Rom einseitig aus dem Sanktionsregime aussteigen sollte. Kein Geheimnis ist auch die Unzufriedenheit in der deutschen Industrie damit, aus politischen Gründen auf das gewohnte Russland-Geschäft verzichten zu müssen. Bisher hat das deutsche Kapital einen Mengenvergleich vorgenommen und offenbar kalkuliert, dass der US-Markt größer ist als der russische. In dem Maße aber, in dem die USA deutschen Exporteuren durch Schutzzölle oder Drohungen mit solchen das Geschäft zu verderben suchen, fällt dieses Argument natürlich in sich zusammen.

In Russland wurde der Ausgang der Gespräche zwischen Macron und Merkel auf der einen und Trump auf der anderen Seite mit einiger Spannung erwartet. Sollte es den Westeuropäern gelingen, ihre Unternehmen juristisch oder auch nur faktisch von den sekundären Sanktionen zu befreien, könnte Rusal seinen Absatzmarkt EU zurückgewinnen und wäre damit aus dem Schlimmsten heraus. Dann bliebe Russland auch erspart, Deripaskas Unternehmen mit Staatsgeld »retten« zu müssen. Zur Debatte stehen dafür zwei Optionen, von denen keine richtig gut ist: Entweder übernimmt der Staat mittels einer staatlichen Bank das Unternehmen, aber welche Bank hängt sich gern einen Problemkonzern ans Bein – oder der Staat kauft Rusal sein Aluminium ab und legt es auf Halde. Letzteres kann natürlich auch keine Dauerlösung sein. In der Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang ist die Parlamentsdebatte über mögliche russische Gegensanktionen erst einmal auf Mitte Mai vertagt worden.