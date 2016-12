Demokratie in weiter Ferne

Protest gegen Militärjunta: Demonstration gegen die Verschärfung von Überwachungsgesetzen (Bangkok, 18.12.2016) Foto: EPA/STR/dpa - Bildfunk

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Militärputsch in Thailand im Mai 2014 steht die Frage im Raum, wann genau die versprochene Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen mit einer gewählten Regierung stattfinden soll. Zwar schreiten letzte Arbeiten an einer neuen Verfassung und nachgeordneten Gesetzen voran. Allerdings ist es fraglich, ob die eigentlich fest für die zweite Hälfte des Jahres geplanten Parlamentswahlen werden stattfinden können. Die Militärjunta um Premierminister General Prayuth Chan-ocha, der als damaliger Armeechef federführend die Machtergreifung organisierte, sandte zuletzt widersprüchliche Signale aus.

Voraussetzung für den Urnengang ist die Verabschiedung einer überarbeiteten Parteien- und Wahlgesetzgebung. Um diese war zuletzt ein Streit zwischen den Erfüllungsgehilfen der Junta auf der einen und den Vertretern der Zivilgesellschaft sowie des etablierten politischen Spektrums auf der anderen Seite eskaliert. Das Verfassungskomitee unter dem Vorsitz des greisen Meechai Ruchupan, der bereits früheren Militärregimen gedient hatte, sah sich nun zum Einlenken gezwungen. Die Restriktionen, denen die Parteien laut Gesetzentwurf ursprünglich unterworfen werden sollten, werden nun abgeschwächt, wie ein Sprecher am 20. Dezember verkündete. Wenige Tage zuvor hatten sich Meechai & Co. mit den Abgesandten von rund 40 Parteien zu einem Dialog getroffen. Während die meisten kleinen Gruppen der Einladung folgten, war das Fehlen der beiden bislang dominierenden Kräfte auffällig. Die Pheu Thai Party (PT) der 2014 als Regierungschefin abgesetzten Yingluck Shinawatra boykottierte das Treffen, die Demokraten (DP), älteste Partei des Landes, hatten nur eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Jahrelang waren DP und PT bzw. deren Vorläufer bitter verfeindet. In jüngster Zeit sind sich beide aber sehr oft einig, wenn es um die Kritik an Verzögerungen beim Demokratisierungsprozess oder fragwürdigen Weichenstellungen für die Zukunft geht.

Wie das Verfassungskomitee bekanntgab, sollen Parteien nach ihrer Registrierung nun vier Jahre Zeit bekommen, um wenigstens 10.000 eingeschriebene Mitglieder zu gewinnen. Bislang war von 5.000 Mitgliedern am Ende des ersten Jahres und 20.000 nach drei Jahren die Rede gewesen. Jede Partei muss zudem einen Betrag von einer Million Baht aufbringen, umgerechnet 25.000 Euro. Damit soll ein Starthilfefonds für die Absicherung der politischen Arbeit der Gruppierung bestückt werden. Die Regularien dafür werden nun ebenfalls vereinfacht. Statt der zwischen 2.000 und 500.000 Baht die 500 Mitglieder aufbringen müssten, belaufen sich diese Summen nun wohl nur noch auf zwischen 1.000 und 300.000 Baht. Den Parteien wird nun größere Flexibilität beim Zusammentragen der Summe eingeräumt. Klar bleibt aber die Stoßrichtung, die Arbeit der Parteien stärker über reguläre Mitgliedsbeiträge zu finanzieren als über fragwürdiges Sponsoring. So waren Parteien in Thailand in der Vergangenheit oft genug Vehikel für Vertreter der wirtschaftlichen Elite, um sich direkten politischen Einfluss zu sichern. Derzeit hätten 40 der 70 bestehenden Parteien weniger als die Mindestzahl von 5.000 Mitgliedern, stellte das Verfassungskomitee kürzlich fest. Gelingt es ihnen binnen eines halben Jahres nicht, genügend Neuzugänge zu gewinnen, dürfen sie bei den kommenden Wahlen keine Kandidaten aufstellen. In Kraft bleibt auch in dem überarbeiteten Gesetzentwürfen die drohende Todesstrafe für den Kauf politischer Positionen.

Während Meechai an der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben arbeitet, zeigen sich an anderer Stelle gewisse Risse im Zusammenhalt der Junta. So sah sich Premier Prayuth zu der Aussage genötigt, er habe zu keinem Zeitpunkt erwogen, sich in Zusammenhang mit der aktuellen Kabinettsumbildung von seinem Vize und Verteidigungsminister Prawit Wong­suwan zu trennen. Dieser soll, obwohl enger Vertrauter des Regierungschefs, »zu dominant« im regimeinternen Machtgefüge aufgetreten sein, schreibt die Tageszeitung Bangkok Post unter Berufung auf Insiderkreise. »Ich habe nie daran gedacht, ihn zu entlassen. Er leistet gute Arbeit«, lobte der Premier demonstrativ seinen Minister. In den Wochen zuvor hatte gerade Prawit gleichwohl mit Äußerungen für Unruhe gesorgt, in denen er zwischen den Zeilen Zweifel am Zeitplan für die Wahlen säte.

Bevor das Regime abtritt, will es den Staat jedoch in seinem Sinne umgebaut sehen. Dazu soll etwa der Senat als zweite Parlamentskammer künftig ernannt statt gewählt werden. Zudem soll die Zensur verschärft werden. Das Übergangsparlament billigte am 16. Dezember ein Gesetz über sogenannte Computerverbrechen. Es erlaubt einem neu zu schaffenden Gremium, Internetinhalte selbst dann abzuschalten, wenn sie nicht direkt illegal sind, sondern lediglich »gegen die öffentliche Moral« verstoßen. Hacker-Aktivisten aus den Reihen der demokratischen Opposition, die darin eine Gefahr für die Freiheit des Internets sehen, reagierten in der Woche vor Weihnachten mit Angriffen auf die Webseiten mehrerer Regierungsstellen, darunter die der Ministerien für Verteidigung und digitale Ökonomie. Prayuth hält bezüglich der Internetzensur jedoch an seiner Linie fest: »Gute Moral ist Frieden, Ordnung und nationale Sicherheit«, entgegnete er einem kritischen Abgeordneten, der das neue Gesetz wegen seiner schwammigen Formulierungen kritisierte.