Merkel blinkt rechts

Bittet um Hilfe und wird wiedergewählt: CDU-Parteichefin Angela Merkel am Dienstag in Essen Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag mit 89,5 Prozent der Delegiertenstimmen als CDU-Parteichefin bestätigt worden. Das Ergebnis ist ihr zweitschlechtestes bei ihren bislang neun Wahlen zur Parteivorsitzenden. Vor der Abstimmung hatte die Kanzlerin ihre Partei auf einen harten Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr eingestimmt. »Ihr müsst mir helfen«, sagte sie zu den rund 1.000 Delegierten des Parteitags in der Essener Grugahalle. »Die Bundestagswahl wird schwierig wie keine Wahl zuvor.« Merkel machte deutlich, dass der Wahlkampf gegen eine mögliche Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen gerichtet sein wird. Während ihrer Rede erhielt Merkel besonders viel Beifall für ihre Forderung nach einem Burkaverbot. Zur Flüchtlingspolitik sagte sie: »Eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen.«

In der Aussprache beim CDU-Parteitag nach Merkels Auftritt kritisierten mehrere Redner die Vorsitzende heftig. Die baden-württembergische Delegierte Christine Arlt-Palmer beklagte am Dienstag in Essen, die CDU habe es ermöglicht, »dass sich am rechten Rand die AfD gebildet hat. Dieses Terrain werden wir nicht zurückgewinnen.« Sie könne die Euphorie beim Parteitag nicht teilen. Ein weiterer Delegierter aus Baden-Württemberg griff Merkel frontal an. »Sie haben im Kielwasser des Zeitgeists die CDU nach links geführt«, sagte Eugen Abler. Merkels Flüchtlingspolitik sei grundfalsch gewesen.

Die Organisation Pro Asyl hat der CDU vor Beginn ihres Parteitags einen »drastischen Rechtsruck auf Kosten der Menschenrechte von Flüchtlingen« attestiert. »In der konkreten Politik sollen die Werte Europas ausgehebelt werden«, erklärte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, am Dienstag. AfD-Vize Alexander Gauland wiederum will im Programm des CDU-Parteitags Ideen entdeckt haben, die aus seiner Partei stammten. »Der Leitantrag, aber vor allem der Vorschlag von Strobl enthält Elemente von unserem Denken«, sagte Gauland. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hatte vor dem Parteitag ein Papier mit verschärften Regeln für die Abschiebung von Flüchtlingen vorgelegt. Weite Teile seiner Vorschläge waren am Montag von der Parteispitze in den Leitantrag übernommen worden. (dpa/jW)