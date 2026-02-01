Nachschlag: Ein Schlag wie ein Blitz

Westend61/IMAGO Jab, Gerade, Aufwärtshaken: Handwerkszeug für den Arbeitsnachweis im Ring

Der Einschlag kommt nach 52 Sekunden in Runde zwei: »Kawumm!« Umar Dzambekow hat seinen Kontrahenten Ahmed Elbiali auf die Bretter geschickt. Mit einem satten, ansatzlos geschlagenen rechten Aufwärtshaken. Elbiali knallt rückwärts zu Boden – wie vom Blitz getroffen. Der Blick ist leer, der Mund geöffnet, die Beine zittern. Der Ringrichter beugt sich über den Gefallenen, zählt ihn an, zählt ihn aus. Knockout.

Wenige Momente danach wird die Fachpresse fachsimpeln: »Dzambekow with one of the cleanest uppercuts you’ll ever see!« Damit hat der Österreicher tschetschenischer Herkunft ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt – im Halbschwergewicht (bis 90,7 Kilogramm). Am Sonntag (Ortszeit) in Las Vegas bei der dritten Ausgabe von »Zuffa (ital.: Rauferei) Boxing« der UFC (Ultimate Fighting Championship). Die UFC ist die weltgrößte Mixed-Martial-Arts-Organisation, die nun auch das klassische Boxen aufmischen will: mit klaren Strukturen, mit weniger Gewichtsklassen, mit zentralem Ligaformat, mit mehr Spektakel. Dafür braucht es Puncher vom Schlage eines Dzambekow. (or)