Mehr als eine Drohung

Am 15. Dezember hat die EU-Kommission den ehemaligen Schweizer Oberst im Generalstab und langjährigen Mitarbeiter des militärischen Nachrichtendienstes seines Landes, Jacques Baud, wegen »prorussischer« Propaganda auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Dem in Belgien lebenden Publizisten wurden alle Konten in der EU gesperrt, Reisen über Landesgrenzen hinweg sind untersagt.

Am 8. Januar wurde in Berlin eine Solidaritätserklärung mit Baud veröffentlicht, am selben Tag schrieb der im Mai 2025 sanktionierte Berliner Journalist Hüseyin Doğru auf X, seine Privatbank habe nun sogar seinen Zugang zu einem Existenzminimum von 506 Euro pro Monat blockiert. Damit habe er kein Geld mehr, um seine Familie, darunter zwei Säuglinge, zu ernähren. Am Sonntag berichtete die Schweizer Plattform forumgeopolitica.com, das Außenamt des Landes sei wegen Baud bei der EU vorstellig geworden. Am Dienstag bestätigte das die Schweizer Weltwoche unter Berufung auf die Behörde: »Die Schweizer Botschafterin bei der EU in Brüssel hat am 9. Januar 2026 bei der EU wegen der Sanktionierung von Jacques Baud interveniert.« Der Sprecher des Auswärtigen Amtes bekräftigte am Mittwoch erneut die deutsche Zustimmung zu der Sanktionierung.

Am selben Tag veröffentlichte der emeritierte Staatsrechtsprofessor Dietrich Murswiek in Springers Welt eine vernichtende juristische Analyse der EU-Sanktionen. Unter der Überschrift »Eine Drohung an alle Menschen in der EU« fragte er, ob »die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für eine solche Einschränkung gegeben« sind.

Murswiek stellt dazu zwei Fragen. Die erste lautet: »Handelt es sich bei der Listung auf der EU-Sanktionsliste um eine Strafe?« Antwort: Ja, aber die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen dafür fehlen, weil der rechtsstaatliche Grundsatz, dass eine »Strafbarkeit gesetzlich bestimmt sein muss, bevor die Tat begangen wurde«, von der EU aufgehoben worden sei.

Die zweite Frage Murswieks lautet: »Sind die Sanktionen Präventivmaßnahmen?« Das behauptet die EU. Präventive Einschränkungen der Meinungsfreiheit können gerechtfertigt sein, etwa bei Gewaltaufrufen, mit denen Handlungsimpulse gesetzt werden können. Wer aber die Regierung kritisiere, gefährde kein »Rechtsgut«. Murswiek verweist auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009, wonach Einschränkungen der Meinungsfreiheit nicht »gegenüber rein geistig bleibenden Wirkungen« bestimmter Äußerungen erlassen werden dürfen. Das Gericht weiter: »Die Absicht, Äußerungen mit schädlichem oder in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlichem Inhalt zu behindern, hebt das Prinzip der Meinungsfreiheit selbst auf und ist illegitim.«

Murswiek schlussfolgert, der EU-Rat habe »diesen fundamentalen Grundsatz« mit der Aufnahme von Jacques Baud auf die Sanktionsliste, »soweit aus der für die Listung gegebenen Begründung ersichtlich, missachtet«. Ihm werde nicht einmal eine Tätigkeit im Auftrag Russlands vorgeworfen, sondern Auftritte in »prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen«, wobei als »prorussisch« bei manchen Politikern schon jeder gelte, der gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sei. Murswiek schreibt, es handele sich um »Insinuation und Geraune«.

Vor diesem Hintergrund rechtlicher Willkür hält Murswiek schließlich drittens »die Unverhältnismäßigkeit der Sanktion gegen Baud« fest. Diese erweise sich »als offensichtlicher und schwerwiegender Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip«. Baud müsse unverzüglich von der Sanktionsliste entfernt werden. Tut die EU »dies nicht, wirkt seine Sanktionierung als Drohung an alle Menschen in der EU«. Hüseyin Doğru und andere wissen, dass das mehr als eine Drohung ist.