Nachschlag: Schlamperei mit Absicht
Der schriftstellernde Rechtsanwalt Ferdinand von Schirach spielt alle an die Wand. Caren Miosga und die anderen Teilnehmer ihrer Talkshow konnten ihn einfach reden lassen. Zumal Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang vor allem Luftblasen produzierte und der stellvertretende Zeit-Chefredakteur Martin Machowecz sich eher zurückhielt. Aber was hatte von Schirach, Enkel der Nazigröße Baldur von Schirach, zu sagen? Er will die Demokratie umbauen. Probleme sollen schneller gelöst werden. Das roch nach »Populismus«. Aber er brachte gute Beispiele: Warum soll es Jahrzehnte dauern, bis die Bahn wieder pünktlich fährt? Dann das Pergamon-Museum in Berlin. Warum dauert die Renovierung 13 Jahre? Warum nicht zwei? Ein weiteres Beispiel könnte man nachliefern: Wie vergangene Woche bekanntwurde, soll das Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar ausfallen. Grund: Bauarbeiten, die sich in die Länge ziehen. Man könnte auf die Idee kommen, dass die beanstandete Unfähigkeit der Behörden Absicht ist. (jt)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Skandalnudelsendervom 18.11.2025
-
Vorschlagvom 18.11.2025
-
Der Mentorvom 18.11.2025
-
Wenn die Decke einstürztvom 18.11.2025
-
Reparaturvom 18.11.2025
-
Lesung mit dem letzten Beatnikvom 18.11.2025
-
Warum braucht Wien ein queeres Filmfestival?vom 18.11.2025
-
Punktevom 18.11.2025
-
Die Sehnsucht des Croonersvom 18.11.2025