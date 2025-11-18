Der MentorVon Marc Hairapetian
Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass Hark Bohm am 14. November im Alter von 86 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg nur einen Monat nach dem Start des von Fatih Akin inszenierten Films »Amrum« gestorben ist, dessen Drehbuch er geschrieben hatte. Die auf den Kindheitserinnerungen des am 18. Mai 1939 als Hark Hermann Bohm geborenen Cineasten basierende Coming-of-Age-Geschichte spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs auf der titelgebenden deutschen Nordseeinsel.
Dabei befasste sich der Mann mit den hageren Gesichtszügen und der hohen Stimme, der Personenkult um sich und andere verabscheute, am liebsten mit der Gegenwart. Der Sohn einer Studienrätin und eines Rittmeisters der baltischen Landeswehr, der 1933 der SS beitrat, war selbst überzeugter Antifaschist. Sein juristisches Referendariat in München brach Bohm, der in erster Ehe mit dem späteren RAF-Mitglied Angela Luther verheiratet war und mit seiner zweiten Frau Natalia vier Kinder adoptierte, 1969 ab und widmete sich danach in verschiedenen Funktionen nur noch dem Film.
Der sozialkritische Auteur, der in diversen Werken von Rainer Werner Fassbinder markante Nebenrollen hatte und mit Gleichgesinnten des Neuen Deutschen Films 1971 den Filmverlag der Autoren gründete, schrieb mit »Tschetan, der Indianerjunge« (1972), »Nordsee ist Mordsee« (1976) und »Moritz, lieber Moritz« (1978), allesamt auch moderne Abenteuerfilme im Geiste von Mark Twain, für die er auch seine eigenen Familienmitglieder besetzte. Beachtlich auch seine Langzeitdokumentation »Wölfe« (1976–1978) und der Spielfilm »Yasemin«, die 1989 mit dem Filmband in Gold ausgezeichnete Romanze zwischen einer türkischstämmigen Gymnasiastin und einem deutschen Studenten.
Uwe Bohm (1962–2022) erzählte mir, als wir 1998 gemeinsam den TV-Thriller »36 Stunden Angst. Ein Vater kämpft um sein Kind« drehten, wo ich den von ihm verkörperten Polizisten als investigativer Journalist zu einer Geiselnahme an einer Tankstelle befrage, dass er seinem Adoptivvater »alles zu verdanken« hätte. Doch der Mitbegründer des Hamburger Filmfests, dessen Bruder Marquard Bohm (1941–2006) mit seiner coolen Art zum »deutschen Jean-Paul Belmondo« avancierte, förderte nicht nur ihn, sondern auch zahlreiche andere Nachwuchstalente. Der große Mentor konzentrierte sich in seinen letzten Lebensjahren auf das Schreiben von Drehbüchern wie für die Fatih-Akin-Filme »Tschick« (2016) und »Aus dem Nichts« (2017). Für letzteren wurden beide 2018 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Bei der Verleihung erhielt Hark Bohm auch zu Recht den Ehrenpreis für »herausragende Verdienste um den deutschen Film«.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Skandalnudelsendervom 18.11.2025
-
Nachschlag: Schlamperei mit Absichtvom 18.11.2025
-
Vorschlagvom 18.11.2025
-
Wenn die Decke einstürztvom 18.11.2025
-
Reparaturvom 18.11.2025
-
Lesung mit dem letzten Beatnikvom 18.11.2025
-
Warum braucht Wien ein queeres Filmfestival?vom 18.11.2025
-
Punktevom 18.11.2025
-
Die Sehnsucht des Croonersvom 18.11.2025