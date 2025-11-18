Lesung mit dem letzten BeatnikVon Florian Günther
Hadayatullah las als erster,
und ich stand draußen
vor der Kneipe
und kotzte mir die Seele aus dem Leib.
*
Hinter mir blieb
einer stehen:
O Gott, wie entsetzlich …
*
Was? Ich drehte
mich um. Ich muss hier
gleich lesen …
*
Der Mann ging weg.
*
Hadayatullah las
noch immer,
und er klang wie ein Beatnik
auf deutsch, und ich
dachte, lies, Kumpel, lies,
vielleicht
vergessen sie mich ja!
*
Doch dann war plötzlich
Schluss. Ich hörte,
wie sie meinen Namen riefen,
und sofort kam es mir
noch mal hoch …
*
Ich fand ein Taschentuch,
wischte mir
Mund und Schuhe ab,
ging da rein und setzte mich ans
Mikrofon.
