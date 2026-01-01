Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.01.2026, Seite 6 / Ausland
Krieg in Syrien

Sorge vor Wiederaufleben des IS

USA wollen mit Hilfe der Dschihadisten Chaos gegen Iran stiften
Von Nick Brauns
2026-01-23T155608Z_1781829283_RC207JA6QE8V_RTRMADP_3_SYRIA-SECUR
Karam al-Masri / Reuters
Ein Angehöriger der syrischen Streitkräfte steht auf einem Fahrzeug vor dem Al-Aqtan-Gefängnis in Rakka, in dem IS-Gefangene festgehalten werden (23.1.2026)

Im Irak wird mit Sorge auf das Wiedererstarken der Dschihadistenorganisation »Islamischer Staat« (IS) in Syrien geschaut. Seit der Machtübernahme durch den Islamisten Ahmed Al-Scharaa als Übergangspräsident sei die Zahl von IS-Kämpfern im Nachbarland von 2.000 auf fast 10.000 angestiegen, erklärte der Leiter des irakischen Geheimdienstes, Hamid Al-Schatri, am Montag gegenüber der ­Washington Post. Viele der neuen IS-Rekruten seien ehemalige Kämpfer Al-Scharaas, Überläufer aus anderen Gruppen sowie Angehörige arabischer Stämme aus Regionen, die bis vor kurzem noch unter Kontrolle der kurdisch geführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) standen.

Die SDF hatten sich angesichts einer Blitzoffensive von Truppen der Übergangsregierung vor rund anderthalb Wochen aus arabischen Siedlungsgebieten entlang des Euphrats in die mehrheitlich von Kurden bewohnte Region Rojava im Norden Syriens zurückziehen müssen. Eine unbekannt hohe Zahl von IS-Mitgliedern war danach aus Gefängnissen und Internierungslagern entkommen oder von ihren Gesinnungsgenossen befreit worden. Bagdad habe Tausende Soldaten und verbündete bewaffnete Gruppen – gemeint sind die vom Iran unterstützten schiitischen Milizen der Volksmobilisierungskräfte (Haschd Al-Schabi) – entlang der irakisch-syrischen Grenze stationiert, um eine Infiltration zu verhindern, so Al-Schatri.

Am Wochenende war in Syrien ein Waffenstillstand zwischen den SDF und Damaskus um zwei Wochen verlängert worden, da die US-Regierung Zeit für den Transfer von rund 7.000 in Rojava gefangenen IS-Anhängern in den Irak gewinnen wollte. »Wenn sie IS-Söldner in den Irak verlegen, bedeutet dies, dass sie einen Plan gegen den Iran haben«, warnte Aldar Xelîl, Leitungsmitglied der in Rojava führenden kurdisch-sozialistischen Partei der demokratischen Einheit (PYD), am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur ANF. Ziel sei es, mit Hilfe der IS-Kräfte im Irak Chaos zu stiften und so eine der Fronten, die der Iran zu seiner Selbstverteidigung errichtet hat, zu schwächen.

Laut dem früheren PYD-Chef Salih Muslim hatte der US-Syrien-Beauftragte Tom Barack vergangene Woche angeboten, er könne den Vormarsch auf Rojava stoppen, wenn die SDF ihrerseits bereit seien, Angriffe auf die Haschd Al-Schabi im Irak zu unterstützen. Die SDF hätten dieses zurückgewiesen, da sie keine Söldner seien. Am Sonntag behauptete Muslim zwar auf X, diese Äußerungen nie getätigt zu haben. Da das Interview, in dem Muslim von entsprechenden »Gerüchten« spricht, weiterhin bei der der kurdischen Befreiungsbewegung nahestehenden Nachrichtenagentur Mezopotamya verfügbar ist, dürfte es sich um ein taktisches Dementi handeln.

Siehe auch

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Chance ergriffen: Dank des syrischen »Übergangspräsidenten« Ahme...
    Saudi Ministry of Media via AP/dpa
    08.02.2025

    Alle Finger im Spiel

    Der Machtwechsel in Damaskus wirbelt die politischen Verhältnisse der Region durcheinander. Vor allem Saudi-Arabien und Türkei nehmen Einfluss
  • Lichtstreif am patriarchalen Horizont? Das kurdisch dominierte P...
    Omar Sanadiki/REUTERS
    23.01.2025

    Ein Land für alle?

    Während die Türkei und Israel Teile des Landes besetzt halten, ist mehr als fraglich, ob die Islamisten ihre demokratischen Versprechen einhalten. Syrien – gestern und heute (Teil 2 und Schluss)
  • US-Soldaten bewachen Militärbasis »K1«, während ein Vertrag über...
    Ameer Al Mohammedaw/dpa
    04.04.2020

    Zwischen Abzug und Eskalation

    US-Regierung spielt im Irak mit dem Feuer. Möglicherweise völkerrechtswidrige Verlegung von »Patriot«-Raketen in das Land

Mehr aus: Ausland