Gegründet 1947 Dienstag, 28. Oktober 2025, Nr. 250
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.10.2025, Seite 10 / Feuilleton
Theater

Letzter Vorhang

Mit einer »Matinée für Claus Peymann« nahm das Berliner Ensemble Abschied
Von Gisela Sonnenburg
Matinee_Peymann_02_Foto_Silke-Briel.jpg
Silke Briel/Berliner Ensemble
Bewaffnet mit singender Säge: Meret Becker

Zum letzten Mal hob sich vergangenen Sonntag im Berliner Ensemble (BE) um Punkt zwölf Uhr der Vorhang für einen Theatermacher, der dort von 1999 bis 2017 das kreative Zepter in den Händen hielt: für Claus Peymann. Ich traf diesen König der Regie – eine persönliche Erinnerung sei erlaubt – zuletzt anlässlich eines Anstandsbesuchs beim Schauspieler Bernhard Minetti, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Jetzt liegt Peymann auch dort, ist aber leichter zu finden als Minetti. Er ruht bei der Luther-Statue gleich links.

Links von Luther – das passt. Aus Klassikern machte Peymann moderne Gegenwartsstücke, aus Uraufführungen Feste der Vergänglichkeit. 25 Weggefährtinnen und Weggefährten versammelten sich jetzt auf der Bühne, um ihm das letzte Geleit zu geben. Die Schauspielerin Meret Becker, die Peymann und Peter Handke mal eine Uraufführung rettete, stand dabei als wandelndes A und O für Peymann ein. Mit einer Spieluhr und einer singenden Säge bewaffnet, trug sie rührende Zeilen vor (»Jeder geht anders«). Später warf sie als Teilnehmerin eines Totentanzes, den Peymann noch selbst inszeniert hatte, Konfetti in den Bühnenraum. Zum Abschied pustete sie das bunte Zeug von ihrer Hand wie einen Liebesgruß.

Über den wird sich der Geist von Peymann besonders gefreut haben. Oliver Reese, sein Nachfolger als Intendant des BE, gestand hingegen in seiner Rede einen Diebstahl aus Liebe: Der im Belser Verlag erschienene Bildband über Peymanns Stuttgarter Inszenierung von »Faust I« und »Faust II« faszinierte Reese so sehr, dass er ihn aus der Stadtbibliothek in Paderborn dauerhaft entwendete.

Gar nicht geklaut, sondern wunderschön war der Vortrag von Carmen-Maja Antoni, die in einem knackigen Report Peymanns Weg von Wien nach Berlin schilderte. Sie, die schon vor ihm am BE der Schauspielkunst mit Sternendunst diente, wurde dank ihm zur »Mutter Courage« des 21. Jahrhunderts. Hermann Beil, Peymanns langjähriger Dramaturg, punktete indes mit einem Zeugniszitat von 1947: »Peymann rülpst«.

15 verschiedene Nummern, darunter eine Foto- und eine Filmcollage, erinnerten an den König der Theaterregie. Meike Droste als Brechts »Heilige Johanna der Schlachthöfe« beschrieb 2003 die Schaukel, die Arm und Reich voneinander trennt. Und Sabin Tambrea starb nochmals als »Prinz Friedrich von Homburg« im Kugelhagel. Der klang schon 2017 mehr nach Krieg als nach Hinrichtung. Es war, wie Peymann es gewollt hätte: zum Lachen, aber auch zum Weinen schön.

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Wir kommen hier nicht noch weiter: Pastor Habeck am Ende der Pre...
    Julia Steinigeweg/Berliner Ensemble
    09.10.2025

    »Entzückend, Baby. Isses wahr?«

    Robert schenkt ein und Frau Will nach: Der Auftakt von »Habeck live« am Berliner Ensemble
  • Peter Hacks und Anna Elisabeth Wiede in ihrer Wohnung in der Gre...
    Willy Saeger
    16.07.2025

    Nach drüben

    Vor 70 Jahren siedelte der Dramatiker Peter Hacks in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik über. Die ungewöhnliche Geschichte einer durchaus gewöhnlichen Migration

Regio:

Mehr aus: Feuilleton