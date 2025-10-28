Eco Media TV/arte Hollands Frauen schlagen zurück

Re: Hollands Frauen schlagen zurück

Die Gruppe »Dolle Mina« mobilisiert in den Niederlanden zu Protesten gegen Femizide. Alle acht Tage wird dort eine Frau umgebracht. BRD 2025.

Arte, 19.40 Uhr

Die Nacht der Schande: Novemberpogrome 1938

Deutsche Stadtbildumgestaltung: Während der sogenannten Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November zerstörten SA, SS und antisemitische Mobs etwa 1.400 Synagogen und jüdische Betstuben. Zwischen 1.000 und 2.000 Jüdinnen und Juden wurden getötet, Zehntausende im Anschluss deportiert. Arte zeigt die zweiteilige Dokumentation am Stück. Frankreich 2025.

Arte, 20.15 Uhr

RBB-Story: Eisen, Kohle … Asche

Lauchhammers Kampf mit der Vergangenheit

»Und die letzte Schicht lang schon verkauft«: Die Lausitz ist keine Montanregion mehr, und auch die Metallindustrie ist verschwunden. Was wird, wenn nichts mehr wird. BRD 2025.

RBB, 20.15 Uhr

Fußball der Frauen: Nations League

Halbfinale, Rückspiel: Frankreich – Deutschland

Live aus dem Michel-d’Ornano zu Caen: Die DFB-Auswahl muss wieder ohne die Münchnerin Lena Oberdorf auskommen. Nachdem sich die Mittelfeldspielerin bereits vergangenes Jahr verletzungsbedingt für Olympia und Europameisterschaft hatte abmelden müssen, riss sich die 23jährige beim Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln neuerlich das Kreuzband.

ZDF, 20.45 Uhr

Echtes Leben – Tik-Tok-Star mit 12

Meine Tochter im Rampenlicht

Wahrscheinlich stellt sich in diesem Moment ein Hirnakrobat vor die Kamera, um auf dem chinesischen »Tanzflugkörper« (Ken Merten) reitend der Volksrepublik die hiesige Kinderarbeit in die Schuhe zu schieben, die hier auf der Plattform verrichtet wird. BRD 2025.

Das Erste, 23.35 Uhr

ARD-Story: Crashkurs für Immobilienhaie

Vergeblich ist die Hoffnung, dass hier als Gastreferent Mao Zedong geladen wird. BRD 2025.

Das Erste, 22.50 Uhr

Kriegswaffe: Sexuelle Gewalt gegen Männer

Im Krieg wird exzessiv vergewaltigt. Eine »effiziente« Waffe, die Leben zerstört, und ein großes Tabu. Unter den Opfern sexualisierter Gewalt in Kriegsgefangenschaft und unter der Zivilbevölkerung sind keineswegs nur Frauen. BRD 2025.

Arte, 23.50 Uhr