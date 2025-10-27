Nachschlag: Das leere Zentrum
Bagdad, März 2003. Die US-amerikanischen Truppen ziehen in die irakische Hauptstadt ein. Matt Damon ist dabei und geht in einem labyrinthischen Bagdad auf eigenverantwortliche Wahrheitssuche. Er findet einen Wust aus scheinbaren Verschwörungen, Konfusionen, widersprüchlichen Interessen. Die Pointe besteht darin, dass es keine gibt. Keine Waffen, keine Verschwörung, keine »Gründe«. Ein Verschwörungsthriller um ein Geheimnis, das keines ist, so wie die Massenvernichtungswaffen im Irak lediglich in den Erklärungen der US-Behörden existierten, in dieser Hinsicht aber durchaus real waren, nämlich als reale Täuschung. Es geht also um Inszenierungen auf einer in ihrer »naiven« Offenkundigkeit durchaus neuen Ebene. Die ideologische Konfrontation organisiert sich um ein leeres Zentrum, einen reinen Vorwand. Das ist an sich noch nicht neu. Neu aber ist, dass das leere Zentrum so offensichtlich wie möglich als ein ebensolches markiert wird. Vor diesem Hintergrund wirken die alt-backenen Elemente der Verschwörungsphantasie nur noch albern. (aha)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Vorschlagvom 27.10.2025
-
Von Mäusen und Menschenvom 27.10.2025
-
Ein komischer Heiligervom 27.10.2025
-
Weimers Sorgenvom 27.10.2025
-
In Strict Tempovom 27.10.2025
-
Veranstaltungenvom 27.10.2025