»Meine Freundin hat Dutzende Handtaschen!« lästert Udo. – »Na hör mal!« protestiert Doris. »Musst du gleich übertreiben? Ich habe exakt 14 Handtaschen, na gut, mit dem lila Krokoimitat aus Berlin 15.«

Wir müssen nach Berlin zum Umtauschen, das lila Ding ist wohl zu schrill für Plauen. Kalter Nieselregen fegt die konsumwütigen Massen von den Geschäftsstraßen, reines Gift für die Konjunktur, dieses Wetter. Und Balsam für unsere Nerven. Denn die Berliner Rennfahrer auf Testosteron, die bei schönem Wetter mit ihren Angeberschlitten und kaputten Auspuffen über den Ku’damm knattern, sparen sich heute ihren 180-Dezibel-Auftritt mangels Publikum.

Bei dem Laden in der Kantstraße handelt es sich um einen gigantischen Billigshop, es riecht nach schwitzenden Teenagern. Wir stehen Schlange vor einer Phalanx von durchnummerierten Kassen. Aus dem Lautsprecher tönt: »Kasse fünf, bitte!« Wir sind dran. Doris legt das lila Täschchen nebst Kassenbon auf den Tresen. »Würde ich gerne umtauschen«, sagt sie der Kassiererin, »und zwar gegen Ware.« Daraufhin Udo: »Haben Sie Narendra-Modi-Klamotten?« – »Ich fürchte, nein«, antwortet die Kassiererin, »das Label führen wir nicht.« – »Das ist kein Modelabel. Das ist der Premierminister von Indien«, entgegnet Udo. »Modi.« – »Okeeehh«, sagt die Kassenfrau mit diesem zweifelnden Nach-oben-Schlenker in der Stimme. Udo: »Wissen Sie, der auf Pressefotos immer so heraussticht: Vollbart, lange weiße Herrenunterhose, darüber ein Nachthemd …« – »Unterwäsche gibt’s im Souterrain«, sagt die Kassiererin. »Nein, mit Schlitz.« – »Haben wir auch«. Sie zwinkert Udo zu. »Nicht doch, ich meine dieses, wie heißt das noch mal, Rossi?« – »Kurta Pyjama«, sagt die Suchmaschine in Roswithas Smartphone. »Ach so, Nachtwäsche finden Sie im zweiten.« So kommen wir nicht weiter. »Oben drüber trägt man ein ärmelloses Sakko mit kurzem Stehkragen«, beharrt Rossi und hält der Verkäuferin ihr Smartphone hin. Abgebildet sind viele kleine Märchenprinzen im Hochzeitsornat. »Aaah! Warum sagen Sie das nicht gleich? Das müssen Sie online bestellen!«

Online bestellen – die Pest des Jahrhunderts. Das folgende Gericht gibt es sicher auch auf Rädern:

Alu Gobhi

In einer großen Pfanne zwei EL Speiseöl erhitzen. Einen TL Kreuzkümmelsamen hineingeben und kurz anbraten. Eine fein gehackte Zwiebel dazugeben und goldgelb braten. Zwei gehackte Knoblauchzehen und ein Stückchen geriebenen Ingwer unterrühren, alles kurz anrösten. Mit einem TL Kurkuma, zwei TL Korianderpulver, einem TL Garam Masala, etwas Chilipulver und Salz würzen, umrühren und drei EL passierte Tomaten hineingeben. Zwei bis drei Minuten einkochen lassen. Drei mittelgroße, gewürfelte Kartoffeln und einen halben Blumenkohl, in kleine Röschen geteilt, hinzugeben, 100 ml Wasser angießen, umrühren. Alles zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und das Curry zugedeckt etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Wenn nötig, zwischendurch Wasser ergänzen. Mit einem Spritzer Zitrone abschmecken. Frischen Koriander drüber. Dazu Basmatireis oder Chapati reichen.