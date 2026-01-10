Nachschlag: Opa war kein Nazi, Teil 300
Dennis Gansels Film über eine deutsche Panzerbesatzung, die im Zweiten Weltkrieg hinter der Front nach einem Oberst sucht, um ihn vor der Roten Armee zu retten, erfreut sich großer Beliebtheit. Platz zwei der internationalen Amazon-Streamingcharts für den »Tiger«. Die Welt jubiliert: »Deutschland kann wieder Kriegsfilm.« Man liebt hierzulande seine Panzer, Inbegriff des Blitzkrieges. Fast schon zärtlich diskutierte die Talkshowprominenz vor zwei Jahren über den Einsatz des »Leo« in der Ukraine. Und gewiss: Panzerfreunde kommen ganz auf ihre Kosten. Ebenso die Freunde der Normalisierung. Denn selbstverständlich sind die fünf Jungs von der Wehrmacht, die uns Gansel vorführt, keine Nazis, sondern grundsympathische Kerle. Und Pflicht ist eben Pflicht. So weit, so ahistorisch. Dass das alles mit der Realität nur wenig zu tun hat, scheint dem Regisseur dann doch noch aufgefallen zu sein, so hat er die Haupthandlung denn auch als Traum in Szene gesetzt. An der Botschaft ändert das wenig. (row)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
links & bündig gegen rechte Bünde
