Mir zur Feier

Mir zur FeierVon Stefan Gärtner
Ich bin der, der Hundehaufen
liegenlassen als Arrest-
grund begreift und Böllerkaufen
gerne andern überlässt.
*
Ich bin der, der bei erklärten
Pointen nicht mehr drüber lacht.
Ich bin der, der auf Konzerten
keine Handyfotos macht.
*
Ich bin der, der aus Friteusen
nichts im Nahverkehr verzehrt.
Ich bin der, der bei »Friseusen«
weiß, das ist heute verkehrt.
*
Ich bin der, der gern was wäre,
was er weder ist noch wird,
aber alles Ungefähre
fürchtet. Wer hier lacht, der irrt.
