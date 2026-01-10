Mir zur Feier

Rattelschneck

Ich bin der, der Hundehaufen

liegenlassen als Arrest-

grund begreift und Böllerkaufen

gerne andern überlässt.

*

Ich bin der, der bei erklärten

Pointen nicht mehr drüber lacht.

Ich bin der, der auf Konzerten

keine Handyfotos macht.

*

Ich bin der, der aus Friteusen

nichts im Nahverkehr verzehrt.

Ich bin der, der bei »Friseusen«

weiß, das ist heute verkehrt.

*

Ich bin der, der gern was wäre,

was er weder ist noch wird,

aber alles Ungefähre

fürchtet. Wer hier lacht, der irrt.