Sa. / So., 10. / 11. Januar 2026, Nr. 8
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.01.2026, Seite 14 / Feuilleton
»In Gedenken an Rosa Luxemburg«. Gedenken mit Texten von und über Rosa Luxemburg. Sonntag, 11.1., 15 Uhr. Ort: Rosa-Luxemburg-Steg an der Lichtensteinbrücke, Berlin-Tiergarten. Veranstalter: Berliner Geschichtswerkstatt

»Zwei Körper — Poesie aus Ramallah, Palästina«. Lesung. Nida Younis aus Ramallah liest ihre Gedichte und spricht darüber. Montag, 12.1., 19.30 Uhr. Ort: Stadtbibliothek, Hildesheimer Str. 12, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover

»Stopp den irrsinnigen NRW-Atomtransporten«. Informationsveranstaltung. In Nordrhein-Westfalen droht eine beispiellose »Castorlawine«. 152 Schwertransporte sollen, beladen mit hochradioaktiver Fracht, schon bald von Jülich nach Ahaus rollen. Es sprechen Kerstin Ciesla, BUND NRW und Helge Bauer von »Ausgestrahlt«. Mittwoch, 14.1., 19 Uhr. Ort: Clubraum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 3, Köln. Veranstalter: Kölner Anti-Atom-Plenum

