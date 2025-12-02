MDR/Tom Kühne 1,28 Meter, 500 Kilogramm: Welt aus Glas

Zielscheiben

Journalistinnen und Journalisten genießen während des Kriegs gegen Gaza nicht den Schutz, den sie andernorts, auch in anderen Kriegsgebieten, genießen. Über 200 Kolleginnen und Kollegen sind dort bei ihrer Arbeit getötet worden. Frankreich 2025.

Inside Gaza. Arte, 20.15 Uhr

Resthoffnung

Live aus dem Westfalenstadion, das nicht mehr so heißt: Der auch diese Saison alle Leidenschaft von seinen Anhängerinnen und Anhängern abverlangende BVB empfängt die Pillendreherwerkself, von deren ungeschlagenem Meisterteam des Jahres 2024 nicht mehr viel übrig ist. Beide haben die Meisterschaft bereits abgehakt und hoffen nunmehr darauf, in der Champions League möglichst weit zu kommen und vielleicht am Saisonende wenigstens den DFB-Pokal hochrecken zu dürfen. Schwer zu glauben: Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in diesem Wettbewerb.

Fußball der Herren. DFB-Pokal, Achtelfinale: Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen. Das Erste, 20.35 Uhr

Gläserne Manufaktur

Die Manufaktur in Derenburg ist eine der letzten noch produzierenden Mundglashütten Europas. Stellte der genossenschaftliche Betrieb in der DDR Gebrauchsgegenstände her, bildet heute weihnachtlicher Dekor das Hauptgeschäft. Seit 2013 gibt es eine Stiftung, die sich um den Erhalt der Hütte bemüht. BRD 2025.

Glasmanufaktur Harzkristall. Tradition aus Feuer und Sand. MDR, 21.00 Uhr

Go West, inshallah!

Geschafft: Der Westen und seine Dschihadisten haben im Dezember 2024 nach 13jährigem von außen angeheiztem Bürgerkrieg Assad in die Flucht geschlagen. Dessen Gefängnisse und Folterkeller (siehe die Vorabsendung auf Arte) taten sich auf, und die Islamisten strömten ihrem Sieg entgegen. Für Kommunisten und andere säkulare Oppositionelle wiederum bedeutet der neue wirtschaftswunderliche Gottesstaat mit NATO-Bindung nichts anderes als eine Verschlimmbesserung. Zu sehen war das jüngst an den Fick-mich-Blicken, die sich Trump und Al-Scharaa im Oval Office zuwarfen. BRD 2025.

Syrien nach Assad. Arte, 22.25 Uhr

Männerburka

Absolutistische Charakterschnute: Ludwig XIV. (Leonardo DiCaprio) treibt es etwas zu bunt. Seine gealterte, dreiköpfige KSK-Einheit (Gérard Depardieu, Jeremy Irons und John Malkovich) frondiert und will ihn durch seinen Zwillingsbruder (auch Leo DiCaprio) tauschen. Der ist vor der Welt versteckt und trägt zudem einen Antiumsturzhelm, der sein Antlitz verbirgt. USA 1998.

Der Mann mit der eisernen Maske. Kabel eins, 23.05 Uhr

Wirbelnde Genossin

Zweimal Olympiagold (1984 und 1988) holte die 1965 in Staaken geborene Eiskunstläuferin Katarina Witt und wurde damit zum Aushängeschild des DDR-Sports. Zu diesem stand sie als FDJ- und SED-Mitglied auch politisch. BRD 2025.

Being Katarina Witt. DDR-Diamant. Das Erste, 23.45 Uhr