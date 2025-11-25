Nachschlag: Vergleich ohne Pointe

IMAGO/opale.photo Arturo Toscanini (M.) protestierte gegen die Nazis und dirigierte statt dessen das Palestine Orchestra (Tel Aviv, ohne Datum)

Schon allein das Wort Palästina ist ein rotes Tuch in Israel. Nicht allein die regierende Ultrarechte lehnt jede Anerkennung eines palästinensischen Staates rigoros ab. Auch wird immer wieder die Existenz des historischen Palästinas und einer palästinensischen Bevölkerung in Frage gestellt, als ob sie nie existiert hätten. Als aber der Geigenvirtuose Bronisław Huberman 1935 das erste Sinfonieorchester im damaligen britischen Mandatsgebiet gründete, nannte er es ganz selbstverständlich »Palestine Orchestra«. Die Arte-Dokumentation »Klang der Erinnerung« zeichnet die Geschichte des späteren »Israel Philharmonic Orchestra« nach – und die des »Nationalsozialistischen Reichssinfonieorchesters«, das drei Jahre zuvor ins Leben gerufen worden war. Was soll diese Gegenüberstellung sagen? Geht es um Musik und Propaganda? In jedem Fall ist es interessant zu wissen, dass das »Orchester des Führers« in den »Münchner Symphonikern« weiterlebte – und der Begriff Palästina erst später getilgt wurde. (jt)