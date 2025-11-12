Gegründet 1947 Mittwoch, 12. November 2025, Nr. 263
Aus: Ausgabe vom 12.11.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Vorreiter im Klimabetrug

Interview | Di., 7.15 Uhr, DLF
Das Rollback in der Klimapolitik der eigenen Regierung scheint Ministerin Alabali Radovan entgangen zu sein (Belém, 9.11.2025)

Die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reem Alabali Radovan (SPD), übt sich im Schönfärben. Egal, welche Frage ihr der Deutschlandfunk zum Klimagipfel im brasilianischen Belém stellt, sie sieht alles positiv und Deutschland als Vorreiter. Auch von Bundeskanzler Friedrich Merz sagt sie, dass dieser am Freitag mit seiner Rede auf dem World Climate Leaders’ Summit im Vorfeld des Treffens ein »starkes Signal« gesetzt habe. Dabei hatte er nicht nur gelogen, als er behauptete, dass »Deutschland bei der Umsetzung der Klimaziele Fortschritte macht«. Mehr noch warb er für eine Technik, von der noch nicht einmal feststeht, ob sie überhaupt in großem Maßstab funktioniert: die CO2-Speicherung. Deren Anpreisung dient bisher vor allem dazu, den Verbrauch fossiler Energieträger weiter zu verlängern. Von einer Reduzierung klimaschädlicher Emissionen ist nicht einmal mehr die Rede. Höchstens bei anderen Ländern wie Südafrika, wo Deutschland laut Alabali Radovan in den ökologischen Umbau der Industrie investiert. (jt)

