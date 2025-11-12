»Destabilisierung Venezuelas durch die USA«. Vortrag. Carsten Hanke (GeFiS) spricht zur allgemeinen und aktuellen Situation vor Ort. Donnerstag, 14.11., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin.

»Klassenrecht: Wirtschaftskriminalität und Repression gegen Arme«. Vortrag. »Versagt« der Rechtsstaat angesichts der durch Wirtschaftskriminalität verursachten Schäden und der »zahnlosen« Strafverfolgung bzw. Rechtsprechung, oder will er gar nicht alles kontrollieren? Freitag, 15.11., 15 Uhr. Ort: Mehringhof, Gneisenaustr. 2, Berlin. Veranstalter: Businesscrime

»Meine aktuellen Einsätze in Gaza für Ärzte ohne Grenzen«. Vortrag der Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubakk über ihre aktuellen Einsätze in Gaza. Donnerstag, 13.11., 19 Uhr. Ort: Palais Adelmann, Obere Str. 6, Ellwangen. Veranstalter: Nord/Süd-Weltladen

»Ich soll Soldat werden?« Vorträge mit Isabel Kobus (Friedensbündnis) und Thomas Franz (Berater für Kriegsdienstverweigerer), Donnerstag, 13.11., 19 Uhr, Ort: Brunsviga Kulturzentrum, Karlstr. 35, Braunschweig. Veranstalter: Friedenszentrum