Tagebücher

TagebücherVon Stefan Gärtner
Heute morgen: Am Romane,
später gab’s mit Katja Tee.
Dazu sehr viel Post. »Die Fahne
hoch«? Wenn ich aufs Ende seh!
*
Gestern wieder schlecht geschlafen;
dass »er« stand, hat mich gefreut.
Manchmal, wenn sich Blicke trafen,
hab ich vieles doch bereut.
*
Oder eben nicht, denn schließlich:
Was nicht war, das wurde Buch.
Darmträgheit ist unersprießlich.
Hitler bleibt ein rotes Tuch.
*
Zähne machen weiter Kummer.
Ironie, das ist der Clou.
Der McCarthy ist ein Dummer.
Und ich klapp die Kladde zu.
