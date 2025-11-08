Gegründet 1947 Sa. / So., 08. / 9. November 2025, Nr. 260
Aus: Ausgabe vom 08.11.2025, Seite 11 / Feuilleton

Tagebücher

Mit Thomas Mann durchs Jahr
Von Stefan Gärtner

Heute morgen: Am Romane,

später gab’s mit Katja Tee.

Dazu sehr viel Post. »Die Fahne

hoch«? Wenn ich aufs Ende seh!

*

Gestern wieder schlecht geschlafen;

dass »er« stand, hat mich gefreut.

Manchmal, wenn sich Blicke trafen,

hab ich vieles doch bereut.

*

Oder eben nicht, denn schließlich:

Was nicht war, das wurde Buch.

Darmträgheit ist unersprießlich.

Hitler bleibt ein rotes Tuch.

*

Zähne machen weiter Kummer.

Ironie, das ist der Clou.

Der McCarthy ist ein Dummer.

Und ich klapp die Kladde zu.

