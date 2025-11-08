Vorschlag
Schaffe, schaffe
Schwäbische Sitzschalen- und Sanitäranlagenbauer bereiten sich schon einmal aufs »Schaffe, schaffe« vor, denn die Kogge segelt gen Ulm. Parallel wird’s im MDR auch in Erfurt laut, wenn in der Regionalliga Nordost Sachsenring Zwickau anreist.
Fußball der Herren: Dritte Liga, 14. Spieltag. SSV Ulm – Hansa Rostock, NDR/SWR/SR, Sa., 14 Uhr
Röhre frei!
Kristalle, die auf den Piss gehen: Nierensteine sind so verbreitet wie lästig. BRD 2025.
Visite. Nierensteine, HR, Sa., 15 Uhr
Science Slamdunk
Mit dem Aufstieg der Jenaer gibt es ein neues Ostderby im Oberhaus: Die sächsischen Europapokalsieger kommen an die Keßlerstraße.
Sport im Osten: Basketball der Herren. BBL, 7. Spieltag: Science City Jena – Niners Chemnitz, MDR, Sa., 16 Uhr
Nie wieder Deutschland
Krieg, Verfolgung, Wetter: Es gibt viele Gründe, dem Auswanderungsland Deutschland den Rücken zu kehren. Arte zeigt den Dreiteiler am Stück, der Geschichten von Exilantinnen und Exilanten zwischen Dreißigjährigem Krieg und Machtübertragung an die Faschisten erzählt. Wahrscheinlich sind der Emigrationsbiographien ab 1933 zu viele. Zugearbeitet hat dabei ein hier porträtierter Essener Theologe, der 1924 nach Brasilien geht und dort der Landesgruppe der NSDAP beitritt. Ein Nazi ohne Scholle bleibt ein Nazi, auch im Sonnenschein. BRD/F 2025.
Auswandern! Deutsche Schicksale aus drei Jahrhunderten, Arte, Sa., 20.15 Uhr
Brüderle und Schwesterle
Lösung und Ursache aller Probleme: Wer zuviel bechert, wird entweder ausgemustert oder Oberst. BRD 2025.
Braucht unsere Gesellschaft Alkohol? Sind wir alkoholabhängig?, Arte, Sa. 23.55 Uhr
Akt und Krieg
»Der ausländische Nabi«: Der schweizerisch-französische Künstler Félix Edouard Vallotton (1865–1925). F/CH 2025.
Félix Vallotton. Maler der klassischen Moderne, Arte, So., 16.45 Uhr
Kopilotin Amy Lee
Jüngst sorgte die Theorie des kanadischen Komikers Nathan Fielder in dessen HBO-Serie »The Rehearsal« für Aufsehen, der zufolge Pilot Chesley Sullenburger (hier gespielt von Tom Hanks) in seiner Autobiographie Hinweise gibt, er habe vor der Notwasserung durch den Evanescence-Brummer »Bring Me to Life« Kraft getankt. Hier leider nicht im Soundtrack. USA 2016.
Sully, Arte, So., 20.15 Uhr
