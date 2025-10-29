Gegründet 1947 Mittwoch, 29. Oktober 2025, Nr. 251
Aus: Ausgabe vom 29.10.2025, Seite 14 / Feuilleton
Termine

Veranstaltungen

»Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden! Blockade gegen Kuba aufheben!« Kundgebung anlässlich der Abstimmung auf der heute stattfindenden UN-Vollversammlung. Mittwoch, 29.10., 17 Uhr. Ort: Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, Berlin. ­Veranstalter: Cuba Sí Berlin u. a.

»Mythos Demokratieförderung. Sanktionen am Beispiel Kuba«. Vortrag mit Diskussion. Neue Sanktionen der USA werden mit mangelnder Demokratie in Kuba begründet. Edgar Göll stellt das demokratische und Wirtschaftssystem des Landes vor. Donnerstag, 30.10., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Netzwerk Cuba

»46. Augsburger Friedenswochen«. Eröffnung mit dem mehrfach preisgekrönten Dokumentarfilm »No other Land« über zwei junge Männer – einen Palästinenser und einen Israeli –, die gemeinsam gegen Gewalt, Besatzung und Ohnmacht Widerstand leisten. Mehr Informationen: augsburger-friedensinitiative.de. Freitag, 31.10., 19 Uhr. Ort: Zeughaus, Filmsaal, Zeugplatz 4, Augsburg. Veranstalter: ATTAC Augsburg

