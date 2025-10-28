Weiter Anklage in der Türkei gegen İmamoğlu
Ankara. Gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister und Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu ist in der Türkei ein weiterer Haftbefehl erlassen worden. Dem bereits seit März in Untersuchungshaft sitzenden Sozialdemokraten werde vorgeworfen, Kopf einer kriminellen Vereinigung zu sein, meldete Anadolu am Montag. Diese soll »Spionageakte« durchführen, um internationale Unterstützung zu gewinnen, und »Korruptionshandlungen« unternehmen, um Gelder für seine Präsidentschaftskandidatur zu sammeln. İmamoğlus CHP-Partei kritisierte die Vorwürfe und den erneuten Haftbefehl scharf. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Tauziehen um »Drahtzieher«vom 28.10.2025
-
»Vorgeschmack auf das, was kommen könnte«vom 28.10.2025
-
Geraubter Siegvom 28.10.2025
-
USA unter falscher Flaggevom 28.10.2025
-
Hoffnung auf Mamdanivom 28.10.2025
-
Israels Hilfssheriff in Ramallahvom 28.10.2025
-
Milei mit Rückenwindvom 28.10.2025
-
Kriegsdienst kehrt zurückvom 28.10.2025