Aus: Ausgabe vom 28.10.2025, Seite 6 / Ausland

Weiter Anklage in der Türkei gegen İmamoğlu

Ankara. Gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister und Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu ist in der Türkei ein weiterer Haftbefehl erlassen worden. Dem bereits seit März in Untersuchungshaft sitzenden Sozialdemokraten werde vorgeworfen, Kopf einer kriminellen Vereinigung zu sein, meldete Anadolu am Montag. Diese soll »Spionageakte« durchführen, um internationale Unterstützung zu gewinnen, und »Korruptionshandlungen« unternehmen, um Gelder für seine Präsidentschaftskandidatur zu sammeln. İmamoğlus CHP-Partei kritisierte die Vorwürfe und den erneuten Haftbefehl scharf. (dpa/jW)

