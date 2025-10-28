Amtsinhaber gewinnt Wahl in Côte d’Ivoire
Abidjan. Der ehemalige Handelsminister von Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon, hat nach der Präsidentschaftswahl am Sonnabend seine Niederlage eingeräumt und Amtsinhaber Alassane Ouattara gratuliert. »Die ersten Ergebnisse zeigen den amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara vorn und deuten auf seinen Sieg hin«, erklärte Billon am Sonntag. Vorläufige Ergebnisse werden binnen fünf Tagen erwartet. Der 83jährige Ouattara strebt eine vierte Amtszeit an und galt als klarer Favorit. Billon war einer von vier Herausforderern. Oppositionsführer Tidjane Thiam war von dem Votum ausgeschlossen worden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Tauziehen um »Drahtzieher«vom 28.10.2025
-
»Vorgeschmack auf das, was kommen könnte«vom 28.10.2025
-
Geraubter Siegvom 28.10.2025
-
USA unter falscher Flaggevom 28.10.2025
-
Hoffnung auf Mamdanivom 28.10.2025
-
Israels Hilfssheriff in Ramallahvom 28.10.2025
-
Milei mit Rückenwindvom 28.10.2025
-
Kriegsdienst kehrt zurückvom 28.10.2025