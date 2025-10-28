Gegründet 1947 Dienstag, 28. Oktober 2025, Nr. 250
Aus: Ausgabe vom 28.10.2025, Seite 2 / Ausland

Amtsinhaber gewinnt Wahl in Côte d’Ivoire

Abidjan. Der ehemalige Handelsminister von Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon, hat nach der Präsidentschaftswahl am Sonnabend seine Niederlage eingeräumt und Amtsinhaber Alassane Ouattara gratuliert. »Die ersten Ergebnisse zeigen den amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara vorn und deuten auf seinen Sieg hin«, erklärte Billon am Sonntag. Vorläufige Ergebnisse werden binnen fünf Tagen erwartet. Der 83jährige Ouattara strebt eine vierte Amtszeit an und galt als klarer Favorit. Billon war einer von vier Herausforderern. Oppositionsführer Tidjane Thiam war von dem Votum ausgeschlossen worden. (Reuters/jW)

