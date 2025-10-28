Strafanzeige vor Wahlen in Niederlanden
Amsterdam. Zwei Abgeordnete der extrem rechten »Partij voor de Vrijheid« von Geert Wilders haben nach Recherchen niederländischer Medien mit KI gefälschte Bilder verbreitet, die den »rot-grünen« Spitzenkandidaten Frans Timmermans diffamieren. Die »rot-grüne« Opposition kündigte am Montag Strafanzeige wegen Verleumdung an. Der Fall kommt in einem kritischen Moment für Wilders. Die Niederländer wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Wilders’ Antiislampartei war 2023 noch stärkste Kraft geworden, steht aber in der Defensive, seit er seine rechte Regierungskoalition nach nur elf Monaten platzen ließ. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
