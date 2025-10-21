Israel bricht Waffenruhe im Libanon

Beirut. Israelische Kampfflugzeuge haben am Montag drei Luftangriffe auf Ziele im Südlibanon geflogen und damit erneut gegen ein seit November 2024 geltendes Waffenstillstandsabkommen verstoßen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Nachmittag berichtete, bestand noch Unklarheit über Schäden und mögliche Opfer. Israel führt trotz des Waffenstillstandsvertrags immer wieder Luftangriffe auf den Libanon aus und behauptet dabei regelmäßig, Infrastruktur der dortigen Hisbollah ins Visier zu nehmen. Gemäß Waffenstillstandsvertrag sollte Israel bis Januar 2025 vollständig aus dem Südlibanon abziehen. Bislang hat es jedoch nur einen Teil seiner Truppen abgezogen und unterhält weiterhin fünf Grenzposten, da die Hisbollah ihre Waffen noch nicht niedergelegt habe. Das lehnt diese wiederum ab, bevor Israel seine Stellungen nicht geräumt habe. (jW)