Nachschlag: Nichts

ANONYMOUS CONTENT/APPIAN WAY/CATCHPLAY/Ronald Grant/Mary Evans/IMAGO Hohe Berge, kalte Füße: Kein Problem für Trapper Glass

Eine Gruppe zieht durch die Wildnis. Einer wird verletzt und die Gruppe dadurch gefährdet. Soll man ihn durchbringen und so das Überleben der anderen gefährden, oder soll man ihn opfern? Das ist das Setting von Brechts »Jasager und Neinsager«. Das ist auch das Setting von »The Revenant«, in dem der hier sinnlos verschwendete DiCaprio den halbtot ins Leben zurückkeuchenden Trapper Hugh Glass spielt. Wo Brecht sich dem gedanklichen Potential des Stoffs stellt, erledigt »The Revenant« diesen eigentlich interessanten Teil der Geschichte – das Kollektiv als sich allmählich entzweiendes – innerhalb weniger Minuten. Was folgt, ist ein nicht enden wollendes Schnauf- und Kriechdrama. »The Revenant« will nichts. Nichts als wirken. Folglich nichts. Und also wirkt er auch nicht. Wirkt, heißt das, nicht nach. Keine Geste, keine Haltung, keine Idee bleibt zurück, außer der vielleicht, dass Überleben in winterlicher Wildnis erheblich schwerer wird, wenn einem auch noch ein paar Mörder auf den Fersen sind. (fb)