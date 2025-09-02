Nachschlag: Gut gealtert

Netflix via AP Anders als ARD- oder ZDF-Produktionen: Diese alten Darsteller überzeugen auch am Ende ihrer Karriere. Ebenso Naomi Ackie (M.)

Ein gutes Buch trägt oft sehr weit. Wer es zu verfilmen weiß, kann einen kleinen oder großen Hit landen. Das ist dem Regisseur Chris Columbus gelungen. Seine Adaption von »The Thursday Murder Club« für den Streaminganbieter Netflix ist völlig zu Recht auf dem Spitzenplatz der dortigen Top ten gelandet. Darin kommt in einem royalen Nobelaltenheim wöchentlich ein Club von Hobby­detektiven zusammen, um gemeinsam am Korkbrett alte Kriminalfälle zu knacken. Jeder von ihnen bringt besonderes Wissen und Fertigkeiten mit. Schließlich geraten sie selbst in die Fänge einer Mordgeschichte – und müssen nebenbei ihr luxuriöses Zuhause gegen einen jungen Landbesitzer in Geldnot verteidigen. Ob Helen Mirren, Celia Imrie, Pierce Brosnan (darf einen kampferprobten Gewerkschafter spielen), Ben Kingsley oder Jonathan Pryce: Die alten Stars brillieren wie in ihren besten Tagen – leider exklusiv für das rote »N«. (mb)