NRW: Antikriegscamp in Köln gestartet

Köln. Das antimilitaristische Zeltlager im Kölner Grüngürtel hat offenbar wie geplant starten können. »Trotz des wegen des rechtswidrigen Verbotsversuches der Kölner Polizei verzögerten Aufbaubeginns steht unsere Infrastruktur zum offiziellen Beginn des Camps«, erklärte Camille Dietrich vom Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« in einer Mitteilung vom Dienstag. Bis Sonntag soll das Camp bestehen. Als Höhepunkt nannte die Gruppe eine geplante »Antimilitärparade«, die am Sonntag um 14.30 Uhr ab dem Heumarkt starten soll. (jW)