Christian Mang Ohne Wenn und Aber: Jean Ziegler in München bei einem Protest gegen den G7-Gipfel auf Schloss Elmau (4.6.2015)

Einundneunzig ist er in diesem Jahr geworden, doch leidenschaftlich ist er wie ehedem: »Trotz alledem!« heißt das neue Buch von Jean Ziegler. »Warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe«: Der Untertitel verweist auf eine Konstante im Leben des Schweizer Soziologen und Politikers, dessen politisches Gewissen schon früh durch Reisen – insbesondere nach Afrika und Lateinamerika – geweckt worden ist. Er sah das Elend, den Hunger und schwor sich, sein Leben fortan für eine gerechte Verteilung des Reichtums zwischen armen und reichen Ländern einzusetzen.

Fast dreißig Bücher hat er verfasst, nur einige davon wurden ins Deutsche übersetzt. Das hier vorliegende ist, wie zu erwarten, ein Appell im Geiste des Humanismus. Denn es ist in der Tat ein Skandal, »dass Milliarden Menschen nicht auf lebenswichtige Güter zugreifen können, die zudem im Überfluss vorhanden sind«. Man muss es sich vor Augen halten: »Alle fünf Sekunden stirbt auf diesem Planeten ein Kind unter zehn Jahren am Hunger oder an seinen unmittelbaren Folgen …« Für Jean Ziegler ist das »eine kannibalische Weltordnung«. Mutig und entschieden nennt er die Dinge beim Namen, die Wohlstandsbürgern die Ruhe stören.

Das Buch steckt voller alarmierender Fakten. Auf beeindruckende Weise lässt der Autor miterleben, was er mit eigenen Augen gesehen hat, und er ist ohne Illusion, worin die Gründe für diese schreienden Ungerechtigkeiten liegen. Es ist »die schreckliche Gewalt des Kapitals«, die nicht ohne Einfluss auf die Vereinten Nationen bleibt.

Auch das Massaker in Gaza kommt ausführlich zur Sprache. Als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung hatte Ziegler diese Region schon mehrfach besucht, wo mehrheitlich Flüchtlinge und Nachkommen der Flüchtlinge des israelischen Eroberungskriegs von 1948, als die Armee »in einer mörderischen Militäroperation zur ›ethnischen Säuberung‹ (…) drei Viertel der palästinensischen Einwohner, zwischen 700.000 und 750.000 Menschen, von ihrem Grund und Boden vertrieb«, leben. Das setzte sich in den folgenden Jahren fort, wobei der Hunger in Gaza zur Waffe gemacht wurde. Über den heute stattfindenden Völkermord bietet das Buch viele erschreckende Einzelheiten, bis hin zu den Waffen, die dort getestet wurden, denn Israel ist der »viertgrößte Waffenexporteur der Welt«. Mit dem Mut der Verzweiflung mahnt Jean Ziegler eine »funktionierende normative internationale Ordnung« an. Aber die UNO erweist sich derzeit »als vollkommen unfähig, die Forderungen ihrer eigenen Charta zu verteidigen und durchzusetzen«.

Ohne Wenn und Aber setzt sich das Buch für den Schutz menschlichen Lebens ein, egal, woher die Menschen zu uns kommen. Der Autor zitiert Pierre Bourdieu: »Der Neoliberalismus ist eine Eroberungswaffe, er verkündet einen ökonomischen Fatalismus, gegen den jeder Widerstand zwecklos erscheint. Er ist wie Aids: Er greift das Abwehrsystem seiner Opfer an.« Diese Worte des französischen Soziologen führen Jean Ziegler zu einer klugen Schlussfolgerung: »Indem die Diktatur des Kapitals sich hinter blinden und anonymen ›Marktgesetzen‹ versteckt, zwingt sie uns die Vision einer geschlossenen und unbeweglichen Welt auf. Sie verweigert sich jeder menschlichen Initiative, jeder historischen Aktion, die aus der subversiven Tradition des noch nicht Existierenden, nicht Abgeschlossenen, kurz: der Utopie, erwächst. Sie schließt die Zukunft aus.«

Extremer Reichtum und extreme Armut stehen im Zusammenhang. »Die fünf größten Vermögen des Planeten haben sich seit 2020 verdoppelt. Genauer: Zwischen 2020 und 2023 hat sich das Vermögen der fünf reichsten Menschen des Planeten von 405 Milliarden Dollar auf 869 Milliarden erhöht.« Insbesondere auch während der Coronapandemie haben die Milliardäre »Rekordgewinne erzielt«. Noch einträglicher als der Drogenhandel, schreibt Jean Ziegler, sind die »Investitionen in die Kriegsindustrie«. »Heute zählt die Weltbevölkerung acht Milliarden Menschen. Die weltweiten Militärausgaben belaufen sich auf 2.200 Milliarden Dollar, das heißt auf 224 Dollar pro Weltbürger für die Möglichkeit, zu töten oder getötet zu werden.«

Aussagen, die man sich merken, die man herausschreiben will. Von der scharfen Kritik des Bestehenden kommt Jean Ziegler zu einer Aussage, welche man, so rigoros, wie sie ist, selten hört. »Nein, der Kapitalismus ist nicht reformierbar. Was wird nach seiner Abschaffung kommen? Das kann niemand voraussagen. Die Frage können wir nur durch Handeln und kollektive Praxis beantworten.«