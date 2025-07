Nachschlag: Unlogik und Panikmache

Peter Rigaud/WDR/ARD In der Talkshow von Sandra Maischberger wurde am Montag wieder einmal Angst vor Russland und auch China geschürt …

Keine Fußball-EM der Frauen am Montag, das Spektakel hat Pause! Was also schauen? Auf Arte lief ein Historienschinken aus Anlass des französischen Nationalfeiertags, im Zweiten ein Erotikthriller, und im Ersten plauderte zu später Stunde Sigmar Gabriel bei Sandra Maischberger aus dem Schatz seiner Lebenserfahrung. Hält der frühere SPD-Vorsitzende und Außenminister es für möglich, dass China demnächst Taiwan angreift und Russland zur gleichen Zeit die NATO, wie deren Generalsekretär Mark Rutte an die Wand malte? Das sei unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar, antwortete der heutige Chef der Atlantikbrücke und holte weiter aus: Man müsse sogar »das Undenkbare denken«, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Einfache Frage: Russland hat offensichtlich Schwierigkeiten, die Ukraine in die Knie zu zwingen, auch wenn es gegenüber Kiew im Vorteil zu sein scheint. Wie soll es da in der Lage sein, es direkt mit dem stärksten Kriegsbündnis der Welt aufzunehmen? Panikmache allerorten! (jt)