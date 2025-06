Maxar Technologies/Handout via REUTERS Der ukrainische Angriff auf Russlands Bomberflotte setzt Sicherheitsregeln aus dem Kalten Krieg außer Kraft (Belaja, 4.6.2025)

Die Regierenden in Kiew haben mehrfach deutlich gemacht, dass sie bereit sind, Russland als Atommacht herauszufordern. Bereits im Sommer 2022 schickten sie Drohnen zum Militärflughafen Engels, auf dem Bomber der strategischen russischen Flotte stationiert sind. Im Mai 2024 zerstörten sie Teile der Radarstation Armawir in der südwestlichen russischen Region Krasnodar. Armawir ist Teil des russischen Frühwarnsystems zur Erkennung von Angriffen mit Interkontinentalraketen. Das übertraf jede Eskalation bis dahin. Russland beschuldigte die USA der Mithilfe.

Die ukrainischen Angriffe am vergangenen Sonntag gegen russische Militärflughäfen, auf denen gemäß internationalen Verträgen Atombomber unter freiem Himmel geparkt wurden, stellten das erneut in den Schatten. Diesmal war es ein US-Vertreter, der besorgt reagierte. Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Keith Kellogg, erklärte: »Wenn man einen Teil des nationalen Überlebenssystems eines Gegners angreift, nämlich seine Triade, die nukleare Triade, dann steigt das Risiko, weil man nicht weiß, was die andere Seite tun wird.« Der angerichtete Schaden sei »weniger wichtig als die psychologischen Auswirkungen«. Donald Trump hielt es für nötig, in seinem Telefonat mit Wladimir Putin zu beteuern, dass »die Amerikaner nicht vorab hierüber informiert« worden seien – so die Darstellung von Putins Berater Juri Uschakow. Trump selbst stellte das Thema in seinem eigenen Bericht auf seiner Social-Media-Plattform an die erste Stelle: Putin habe »mit Nachdruck« betont, er habe auf die Angriffe zu antworten.

Die Sache ist ernst. Die moralische Erpressung der Kiewer Führung gegenüber ihren eigenen Sponsoren gehört zur politischen Genetik der Stellvertreterkrieger. Sie war nach dem Putsch 2014 nie bereit, die beiden Minsker Abkommen zu erfüllen; ihre Überlebensstrategie bestand aber bis 2022 darin, so zu tun als ob, um immer höhere Einsätze im Westen locker zu machen. Seit der russischen Ausdehnung des Krieges 2022 hat sie die Ukraine zu einem Fass ohne Boden für westliche Finanzen und Waffen gemacht. Der Biss in die nährende Hand gehört dazu; das Spiel mit dem atomaren Feuer hat aber eine andere Qualität. Die USA sind zwar gewohnt, dass von ihnen im Kampf gegen die großen Gegner China und Sowjetunion beziehungsweise Russland geschaffene Hilfstruppen, die allein fürs Verheizen gedacht waren, sich gegen ihre Schöpfer wenden – man denke an Afghanistan, Irak und Libyen –, aber das Antasten der atomaren Waffengleichheit ist von anderem Kaliber, betrifft die USA selbst.

Auffällig war nach den Attacken vom Sonntag das Schweigen in den EU-Hauptstädten. Erschrecken? Wohl kaum. Bisher halten Washington und Berlin an der am 10. Juli 2024 verkündeten Stationierung atomwaffenfähiger Raketen in der Bundesrepublik ab 2026 fest. Das ist mehr als ein Spiel mit dem Feuer.