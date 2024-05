US-Agentur erhält von Israel Ausrüstung zurück

Tel Aviv. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen gegen die Berichterstattung der US-Nachrichtenagentur AP nach Kritik geändert. Nachdem am Dienstag zunächst eine Kameraausrüstung der Agentur beschlagnahmt worden war, erklärte Kommunikationsminister Shlomo Karhi am Abend, sie werde zurückgegeben, bis das Verteidigungsministerium den Vorfall geprüft habe. Zuvor hatten unter anderem die USA Israels Vorgehen kritisiert. Vorgeworfen wurde AP, dass die Agentur Livebilder aus dem Gazastreifen ihrem Medienkunden Al-Dschasira zur Verfügung gestellt und damit gegen ein Gesetz verstoßen habe. Israel hatte den katarischen Sender Al-Dschasira Anfang Mai als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft und ihn in Israel abschalten lassen. (Reuters/jW)