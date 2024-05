Trumps Exanwalt weist Manipulation von sich

Phoenix. Der frühere Privatanwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump, Rudolph Giuliani, hat vor einem Gericht des Bundesstaats Arizona Vorwürfe der versuchten Manipulation der Präsidentschaftswahl von 2020 zurückgewiesen. Er plädierte – wie zehn Mitangeklagte – am Dienstag (Ortszeit) in einer kurzen Erklärung per Videoschaltung auf nicht schuldig. Das Gericht in Phoenix verfügte, dass Giuliani eine Kaution von 10.000 US-Dollar hinterlegen muss, nachdem er tagelang einer Vorladung zu dem Gerichtstermin ausgewichen war. Bei den Versuchen Trumps, seine Wahlniederlage gegen den heutigen Präsidenten Joseph Biden nachträglich zu kippen, hatte Giuliani eine führende Rolle gespielt. In Arizona sind Giuliani und insgesamt 17 weitere Vertreter des Trump-Lagers der Verschwörung gegen die Wahl angeklagt.(AFP/jW)