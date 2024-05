China verhängt Sanktionen gegen US-Waffenkonzerne

Beijing. Wegen der »wirtschaftlichen Nötigung« durch Washington und der US-Waffenverkäufe an Taiwan hat China am Mittwoch Sanktionen gegen ein Dutzend US-Rüstungsunternehmen sowie mehrere Führungskräfte angekündigt. Die USA hätten »wahllose und ungesetzliche Sanktionen gegen eine Reihe chinesischer Einheiten verhängt«, während sie »weiterhin Waffen an die Region Taiwan verkaufen«, erklärte das Außenministerium in Beijing zu den »Gegenmaßnahmen«. Die Strafmaßnahmen Chinas beziehen sich unter anderem auf Einheiten und Einzelpersonen der Konzerne Lockheed Martin, Raytheon und General Dynamics. Die US-Waffenverkäufe an Taiwan stellten ernsthafte Verletzungen des »Ein-China-Prinzips« dar, mischten sich »in die inneren Angelegenheiten Chinas« ein und untergrüben »die Souveränität und territoriale Integrität Chinas«, hieß es weiter. (AFP/jW)